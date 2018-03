Pirmera división abrió expediente a Chalatenango

El lunes por la noche, la asamblea de presidentes de la primera división decidió abrir un expediente disciplinario a Chalatenango. “Hemos tomado esa decisión para ver si se lo sanciona o no por todas las irregularidades que ha estado cometiendo y las burlas que nos ha estado haciendo como liga por el hecho de que nos dicen una cosa a nosotros y nos estamos dando cuenta de que es otra, en relación a lo del técnico”, apuntó Lisandro Pohl, presidente del Alianza.Hace un par de semanas, la primera división presionó a Chalatenango para que definiera a su técnico entre el guatemalteco Carlos Mijangos y el nacional William Reneros Iraheta. En relación a eso, la dirigencia norteña confirmó a Mijangos, pero los jugadores del plantel pidieron que Iraheta se quedara junto a ellos. Iraheta accedió y así vinieron los inconvenientes con la liga.De acuerdo con Pohl, será este lunes cuando se vuelva a tocar el tema de Chalatenango. “Se va a convocar a la dirigencia de Chalatenango para seguir con el procedimiento y que descargue pruebas. Dependiendo de lo que salga de esa reunión se va a tomar una decisión. Como liga tenemos potestad para sancionar en estos casos porque Chalate es un miembro de la primera división. Se tiene que hacer con mayoría calificada, es decir con el 80 por ciento de los votos de los agremiados.Tiene que haber arriba de ocho votos de los 12 equipos de la liga”, explicó Pohl, en plática con EL GRÁFICO.Por su parte, Pedro Contreras, presidente de Sonsonate, también confirmó la apertura de expediente para Chalatenango.“Chalate tiene el problema de su técnico. Hay equipos que quieren sus puntos, porque eso no puede darse, va contra las bases (tener dos entrenadores). Pero si Dragón y UES, equipos complicados con la permanencia en primera, quieren reclamar deberán ir a la instancia del Comité Ejecutivo de la FESFUT”, indicó Contreras.En la asamblea de presidentes solo no acudieron los titulares de Dragón y Chalatenango. Este último no compareció por ser involucrado directo en el problema.Luego, ayer por la tarde circuló en redes sociales un comunicado a nombre de los jugadores del plantel chalateco. Como punto clave, los futbolistas de esa representación denunciaron que el actual presidente, Fernando Alas, no ha hecho esfuerzos para solventar la deuda de tres meses de salario con los jugadores. Se le solicita que dé un paso al costado en la administración si no puede con la carga.