Piqué y Luis Suárez discutieron tras la derrota con Betis

Los ánimos del club FC Barcelona parecen haber quedado alterados, luego de que uno de los líderes del camerino, Gerard Piqué, acabara discutiendo con dos de sus compañeros de la plantilla, tras la derrota como locales ante el Betis, por 3-4.

"Ahora me vas a joder por un pase, no me jodas, hostia", dijo Piqué al uruguayo Luis Suárez, en un momento caldeado tras la nueva derrota sufrida en La Liga española.

Los elementos del club catalán fueron captados por las cámaras que transmitieron el partido en directo y en el que se observó la discusión entre dos de los referentes del equipo culé por un pase que Piqué ejecutó mal en una jugada.

De acuerdo al diario de Barcelona Sport, el defensa español no solo tuvo ese altercado con Suárez, sino que también discutió con el volante chileno Arturo Vidal, luego que éste disparara a la portería bética y su remate fuera rechazado por el mismo Piqué.