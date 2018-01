Piqué se hubiera retirado si no renovaba con el Barcelona

BARCELONA. El defensa del Barcelona Gerard Piqué, ha asegurado hoy que, de no haber llegado a un acuerdo de renovación con el conjunto azulgrana, probablemente se hubiera retirado, con 32 años, en 2019, cuando hubiera expirado su anterior contrato.

"Sigo jugando a fútbol, porque juego en el Barça. No tengo la motivación de vestir otra camiseta ni de competir en otro sitio. Si no hubiéramos llegado a un acuerdo para renovar seguramente lo hubiera dejado. Ahora mismo, es el Barça o nada", ha confesado.

Tras firmar su nuevo contrato hasta 2022, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, Piqué ha protagonizado una sesión fotográfica sobre el césped del Camp Nou, aunque no ha posado de corto, como sucede con los nuevos fichajes, sino con traje y corbata.

Con sus padres, presentes en el acto, se ha fotografiado en el palco presidencial, un lugar que nunca ocultó que le gustaría ocupar en un futuro, aunque ha adelantado que no sería "un presidente del Barça al uso, sino un presidente atípico".

Piqué, por otra parte, no sabe si la motivación le aguantará para seguir en activo más allá de 2022, pero daría por bueno retirarse entonces.

"Si cumplo este contrato, serán 14 años en Can Barça como jugador profesional, más seis o siete años en categorías inferiores. Toda una vida. Soy socio desde que nací, siento el Barça como mi casa, es el club de mi vida y nunca me he planteado otra opción", ha afirmado.