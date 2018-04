Piqué responde a las palabras de Zidane de no hacer pasillo

Gerard Piqué es abiertamente anti-madridista. El central azulgrana es reconocido por no tener tapujos para dar su opinión sobre los temas relacionados al eterno rival y ahora no fue la excepción. Un periodista de la cadena beIN Sports le preguntó sobre lo que pensaba respecto a las palabras de Zinedine Zidane en las que afirma que pase lo que pase el Madrid no le hará pasillo al Barcelona.

Luego de escuchar la pregunta, el central blaugrana, con su estilo sarcástico, contestó que de ser así no podría dormir por la noche pero al final "lo más importante para nosotros es ganar la Liga". Estas fueron sus palabras: