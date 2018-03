¿Piqué presidente del Barcelona? Así es el Barcelona del futuro, según este jugador

Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona y de la selección de España, reveló en una entrevista con un medio español que en el futuro se ve como entrenador y bromeó con la posibilidad de entrenar al Barcelona.

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que algún día él dirija al Barcelona, el centrocamista respondió que "no estaría mal", e incluso sugirió que Piqué podría ser el presidente del club y Xavi el manager general.

Busquets habló en los micrófonos del programa español "El Partidazo", sobre la actualidad de su actual club y negó que en la selección española hayan diferencias entre Sergio Ramos y Gerard Piqué, tras los encontronazos que ambos tienen en redes sociales.

"Aquí (en la selección) Sergio es el capitán y está claro que tiene un poco más de jerarquía, pero somos jugadores que llevamos muchos años juntos, muchos partidos, mientras que Gerard, por su manera de ser, en el Barca tiene un poco más de protagonismo", expusó el mediocampista.

POCO GUSTO POR REDES SOCIALES

Busquets también reveló que no utiliza mucho las redes sociales y eso le hace sentir un "bicho raro".

"Me siento un bicho raro en el mundo futbolístico, ya que mis compañeros en camerinos ocupan mucho su Instagram, pero me siento con menos preocupaciones al no ocupar redes sociales. Me doy cuenta por los medios de comunicación cuando alguno de mis compañeros pública alguna foto", subrayó el jugador.