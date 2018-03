Piqué mandó un mensaje tras el gol de Cristiano

... — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 18, 2017

Que mal expulsado Arturo. Llega antes al balón y no hace falta. Muchos árbitros dentro de la cancha para nada. Todos ciegos. ?????? — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) 18 de abril de 2017

¡NO MÁS! No más robos del @realmadrid goles en fuera de lugar, expulsiones. No más robos, equipo de ratas... — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) April 18, 2017

Gerard Piqué no ocupó palabras para enviar, en sus redes sociales, un significativo mensaje tras el segundo gol de Cristiano Ronaldo en el juego de este martes contra el Bayern Múnich.El defensor del Barcelona, al parecer, estaba tan pendiente del juego de los blancos, por el pase a semifinales de la Liga de Campeones, que luego de la anotación del luso, que estaba en posición adelantada ocupó tres puntos suspensivos para decirlo todo.Piqué ha sido uno de los más críticos del Real Madrid en los últimos días y ha recibido algunas respuestas de parte de símbolos madridistas, como Sergio Ramos e Íker Casillas.Pero este martes, Piqué no fue el único que criticó algunas de las decisiones arbitrales puesto que el ex portero del Barcelona, el chileno Claudio Bravo, también uso su red social para lamentar algunos pasajes del choque, como la expulsión del mediocampista Arturo Vidal.También estalló en Twitter el colombiano Faustino Asprilla, quien incluso llegó a llamar "ratas" al plantel blanco al que tildó también de "ladrones"También se expresó el alemán Michael Ballack, quien antes del juego había protagonizado un "cruce de palabras" por las redes sociales con Iker Casillas, y luego del juego se mostró escandalizado por la expulsión de Vidal: "Escándalo, nunca es expulsión", escribió en Twitter.