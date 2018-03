Piqué lanza un mensaje a Neymar: “¿Qué quiere, más dinero o más títulos?”

Gerard Piqué, defensor del Barcelona y uno de los líderes del vestuario culé, se refirió nuevamente a la posible salida del brasileño Neymar, pero esta vez no fue tan contundente como la anterior y aseguró que todo depende de su compañero."Él no sabe qué hacer. Neymar y yo estamos muy unidos y yo quiero que se quede, pero también sé que la situación en la que se encuentra", dijo en una entrevista concedida a ESPN.Con ello Piqué acepta abiertamente que Neymar se plantea seriamente la opción de abandonar las filas catalanas, algo que ni el propio delantero o sus familiares habían aceptado."En la actualidad, no sabe qué hacer y tratamos de ayudarle, hacemos equipo con los jugadores que están más cerca de él para que tome la decisión correcta", agregó.Hace algunos días Piqué publicó una foto junto a Neymar en sus redes sociales, con la frase "se queda", lo que generó una alta expectativa, pues los aficionados consideraron que era una decisión tomada.Pero hoy el defensor ha dejado en clara que nada es definitivo. "El 'se queda' fue para empujarle a que se quedase, vamos a ver qué va a pasa", dijo."Depende de lo que él quiera, puede ir a todos los clubes del mundo: París, Barcelona, Chelsea y City. Todo el mundo lo quiere, pero debe decidir de acuerdo a sus prioridades: ¿qué quiere, más dinero o más títulos?", explicó.