Piqué está hospitalizado

Medios españoles informan esta mañana que el defensor central del Barcelona, Gerard Piqué, no viajará con el Barça a Las Palmas para el partido de este domingo en Gran Canaria.El central catalán se encuentra ingresado en el hospital Vall d'Hebron por un virus estomacal que no reviste gravedad, según informó Catalunya Radio.Piqué lleva días arrastrando ese problema y no se entrenó en los dos últimos días por el mismo problema vírico que le llevó a ser ingresado y ser baja en la penúltima jornada de la temporada."Será baja seguro. No ha podido entrenarse, debido a un malestar general desde principio de la semana", dijo el entrenador asturiano en la rueda de prensa previa al encuentro ante los insulares, reportó la agencia EFE.La baja del central se suma a la del sancionado Sergi Roberto, así como a la ausencia por lesión del francés Jérémy Mathieu, por lo que Luis Enrique tendrá que improvisar en la defensa, especialmente en el lateral diestro, donde no cuenta con ningún especialista.En ese sentido, el entrenador azulgrana admitió que ante las bajas convocará para el partido de mañana al central del filial Marlon Santos, un jugador que se entrenó toda la semana con el primer equipo."No condiciona nuestro sistema el hecho de que ellos jueguen con tres delante. Jugaremos con el sistema táctico que pienso que nos va bien a nosotros, no decidimos el sistema en función del rival", dijo.El técnico del Barça se espera un partido complicado frente a un rival "peligroso" especialmente cuando juega en casa."La UD Las Palmas ha hecho una temporada muy buena. Ha estado de la mitad hacia arriba en la clasificación, con muy buen juego y gran trabajo, aunque en la segunda vuelta ha tenido una serie de resultados fuera de casa que no han logrado la victoria, pero en casa son muy peligrosos. Me espero un partido complicado, seguro que nos van a generar una exigencia grande", comentó.Luis Enrique, que aparcó cualquier valoración a la conclusión de la temporada, comenó que "el ánimo de los jugadores, del staff y del club" es el de ganar los dos títulos en los que el Barça tiene posibilidades."Estamos en una final y luchando por conquistar la Liga hasta el último partido. En la historia de la Liga hemos visto que todo puede pasar", recordó.