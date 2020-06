Pipo Rodríguez: "Me da pena saber que 50 años después se repiten los mismos errores"

El exdelantero y entrenador nacional, Mauricio "Pipo" Rodríguez tuvo un enlace con los panelistas del programa Güiri Güiri al Aire para platicar sobre los 50 años del debut de la selección de El Salvador en su primer mundial en México 1970.

Durante el primer bloque, la producción del Güiri Güiri al Aire contactó al Mauricio Rodríguez, quien explicó las sensaciones que tuvo minutos antes del debut de El Salvador en una Copa del Mundo.

"Es algo especial, una de las cosas más importantes para un jugador es cuando llega un torneo de esa envergadura, nosotros teníamos miedo escénico y la responsabilidad de un campeonato del mundo era algo que se salía de nuestra mentalidad normal; el himno en ese y en todos los lugares donde nos tocó ir siempre nos dio una impresión grande al termino de cantarlo, de sentirlo, de sentir la piel chinita", dijo Pipo tras recordar los momentos.

El Salvador debutó un 3 de junio de 1970 en una Copa de Mundo ante Bélgica en el estadio Azteca, en aquella ocasión, el representativo cuscatleco perdió 3-0 ante Bélgica. Pipo contó a los panelistas sobre el proceso que tuvo aquella selección para llegar a competir en el Mundial y explicó las enormes diferencias que presentaba su rival en el estreno.

"La selección que fue a los Juegos Olímpicos de 1968 era el 70% de la selección del Mundial, prácticamente repetimos, era una generación que venía junta muchos años atrás y claro que jugar con Bélgica, como lo es jugar ahora, la distancia es grande, lo más importante entre el fútbol de ellos y el nosotros es la profesionalización, ellos pasaban ocho horas al día pensando en el fútbol y cosa que nosotros no hacíamos", recordó el exdelantero.

Sobre la dirección técnica de esa selección, Rodríguez explicó cómo fue que Gregorio Bundio, entrenador que clasificó a la selección al primer mundial, no terminó dirigiéndola en suelo azteca.

"Creo que no se habla de eso porque no fuimos informados de nada, después de un tiempo, Gregorio Bundio estuvo fuera y parece ser que programaron unos partidos amistosos que Bundio no los quería hacer, entonces por alguna cuestión económica como ejemplo, un premio que se nos iba a dar a nosotros que nos se nos había dado totalmente, parece que Bundio que era como el abogado nuestro, se sumó a los problemas que ya tenía con la Federación", dijo.

En lugar de Bundio, fue el chileno, Hernán Carrasco Vivanco quien terminó yendo con la selección a México en el Mundial de 1970. Según Pipo, Carrasco fue presionado a ir luego de decidir que Bundio no iría al mundial con la selección.

"Platiqué con don Hernán y él me decía no quería agarrar el equipo, él era el entrenador de Atlético Marte y no tenía deseos de agarrar otro compromiso y lo presionaron a tal manera que ya no podía decir que no, primero definieron con Bundio que ya no seguía... A mí me da pena saber que 50 años después se repiten los errores, los problemas y las soluciones nunca fueron implementadas, solo tienes que ir a México, a Sur América para ver qué han hecho ellos adelante de nosotros", concluyó.