Denis Pineda: “Trabajo fuerte para tener ofertas en mayo”

Denis Pineda, extremo zurdo salvadoreño, se recuperó de una lesión de aductor izquierd, que lo complicó luego de los juegos con selección mayor ante Bermudas y Haití en noviembre pasado. El domingo pasado fue clave en la victoria de su equipo, el Santa Clara, contra el Portimonense, en la primera liga de Portugal. Dio una asistencia y aportó mucho juego ofensivo.

Después de eso Pineda atendió a EL GRÁFICO, desde Portugal, para hablar de su actualidad en la liga lusa y de lo que viene para él en la selección mayor de cara al último juego de Liga de Naciones de CONCACAF, contra Jamaica, en marzo próximo.

¿Es cierto que tuvo la oportunidad de cambiar de equipo en la última apertura de pases que hubo en el balompié de Portugal?

No. De hecho se especuló mucho que yo podía cambiar de equipo en este mercado de invierno. Pero no hubo acercamiento con ningún equipo, sabiendo que tuve un proceso un poco largo de lesión, que me pudo haber afectado cualquier acercamiento con equipos. Ahora queda trabajar fuerte para poder tener ofertas en el mercado que se viene para mayo.

¿Cómo se ha sentido con Santa Clara en su regreso luego de la lesión que lo afectó al cierre de 2018?

Bien, gracias a Dios. Se me dio la oportunidad de volver en el juego contra Benfica (el 11 de enero pasado) Me sentía bien, fuerte, para volver con todo. Tuve la oportunidad contra Benfica y creo haberlo hecho bien. Luego lo hice desde el inicio y gracias a Dios no he resentido nada. Siempre estoy intentando dar lo mejor de mí. Gracias a Dios, se me ha dado todo bien en mi forma física. Ayer (domingo) pudimos sacar un resultado favorable para nosotros, por 2-1 ante Portimonense.

¿Qué opina de que en el último juego de Santa Clara se lo calificó como jugador clave tras dar una asistencia para el triunfo ante Portimonense?

Gracias a Dios en esta temporada se me ha dado la oportunidad de jugar en primera división. Esta es una liga competitiva en la que todos los juegos se disputan al tú por tú. No hay equipo chico, no hay equipo grande. Acá los equipos considerados grandes tienen que sudar mucho la camiseta para poderle ganar a los equipos, entre comillas, chiquitos. Estoy intentando aprovechar esta oportunidad que se me da. Gracias a Dios, ante Portimonense pude dar una asistencia que ayuda al equipo a conseguir tres puntos. Quiero seguir sumando asistencias y goles, que son importantes para el equipo.

Se viene el juego contra Jamaica. ¿Cómo está Denis Pineda de cara a ese juego? ¿Estaría disponible?

Claro que sí. Siempre que el míster (Carlos de los Cobos) me tome en cuenta, yo voy a estar siempre disponible para la selección. Siempre he dicho que es un orgullo ir y ponerte la camisa de la selección y más cuando jugamos en casa. Se sabe ahora que la afición está un poco resentida por la pérdida ante Bermuda (16 de noviembre) pero sabemos que esto es fútbol y eso es lo lindo que tiene. Bermudas dio la campa nada , se puede decir en la jornada pasada, pero estamos conscientes de que hay que ganarle a Jamaica. Todos los jugadores vamos a salir con la ambición de ganarle a Jamaica y poder conseguir el pase a la Copa Oro. ​​​​​​​

¿Qué puede comentar del hecho de que aparte del triunfo ante Jamaica la selección necesita también de una combinación de resultados?

Sabemos dependemos de otros resultados, pero por ahí los resultados se ven favorables para nosotros. Sabemos importantísimo es ganarle a Jamaica y después vamos a esperar que los otros resultados se vayan colocando de la mejor manera.

¿Esperan este 23 de marzo a una Jamaica similar a la que empataron por 1-1 en Copa Oro de 2017?

Sabemos de la Jamaica que enfrentamos en 2017. Era un equipo muy fuerte. Pero ene se juego de hace dos años pudimos haber ganado. Creo que jugamos mejor . Lo hicimos muy bien. Un penalti desafortunado le dio el empate a Jamaica. En ese juego creamos muchas oportunidades y en este juego de marzo esperamos poder concretarlas.