“Pierde sabor el fútbol al jugar a puertas cerradas”

El defensor Héctor Raúl Cruz seguirá cedido por un año más con el Chalatenango, a préstamo del Alianza, y confía que el Apertura 2020 será la oportunidad perfecta para demostrar condiciones, aunque espera que se defina jugar con pública en los graderíos.

¿Qué opina que la primera división valore iniciar el Apertura 2020 el próximo 5 de septiembre?

Mentalmente nos anima a todos los jugadores. Sabemos que hemos pasado un buen rato parados, eso nos ha afectado físicamente, no es lo mismo estar entrenando en casa, que en espacios amplios. Esperemos que esto evolucione de la mejor manera, en el sentido de que ya no hay cuarentena, nada nos detiene estar en casa, podemos salir. A la gente le llama la necesidad (salir) somos un país subdesarrollado en ese sentido. Pero estamos contentos en ese sentido, ojalá que se cumpla esa fecha, que no la pospongan.

Sería casi un mes de pretemporada tomando en cuenta que la última fase de la reactivación económica inicia el 5 de agosto, ¿sería lo justo un mes de pretemporada?

Quisiéramos empezar antes, económicamente a todos los futbolistas nos afectó (la cuarentena) tenemos bastante tiempo sin cobrar. Sabemos que la pretemporada es a medio sueldo, pero un mes (de pretemporada) si nos preparamos bien en todos los sentidos (sería justo), porque sabemos que tenemos que comenzar desde muy cero; no podemos exigirnos, hemos estado parados mucho tiempo, sabemos que tendemos a provocarnos una lesión muscular, cualquier cosa… en realidad, en mi opinión, debería de ser un poco más de tiempo, pero debemos esperar qué pasa.

Algunos equipos valoran la posibilidad, ante la pandemia por el coronavirus, jugar a puertas cerradas, ¿qué piensa de eso?

Le quita un poco de sabor al fútbol. No somos la gran cosa, pero está plasmado en las grandes ligas que ya reiniciaron el fútbol (a nivel internacional), viéndolo desde casa, no se siente lo mismo, no digamos estando en el estadio y sin gente apoyando, se siente el vacío, nos afecta en cierto sentido. Esperemos qué pasa estos días, esperamos que esto evolucione de la mejor manera, para regresar a como estuvimos en el pasado.

¿Qué piensa de la conformación del nuevo plantel del Chalatenango para el próximo Apertura 2020?

Me siento muy contento, al equipo han llegado buenos jugadores que aportarán. La nueva junta directiva tiene muchos planes con respecto al equipo. La afición del Chalatenango se lo merece, esta afición es grande, no tenemos ni que decirlo, me siento muy contento por los nuevos compañeros que han llegado al equipo y también por lo que se quedaron. Espero que los compañeros que se fueron, Dios les abra las puertas en otros equipos para que sigan jugando al fútbol.

¿Cuál es su situación contractual con el equipo, entiendo que renovó contrato con el Chalatenango, pero sigue a préstamo del Alianza?

Sí, tengo contrato por tres años con el Alianza, me quedan dos años, pero renové con el Chalatenango por un año más, me vine a préstamo, tengo contrato con el Alianza, pero veremos qué pasa, qué nos define el futuro, me siento contento en estos instantes por estar con el equipo, más aún porque se cambió la directiva y se ve que tienen buenos planes para el equipo y todo Chalatenango.