Piden sanción para el árbitro del partido entre Once Municipal e Independiente

La comisión disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) pedirá a la comisión de arbitaje que sancione al árbitro Edenilson Ventura, réferi principal del partido entre el Once Municipal y el Independiente que se jugó el pasado domingo y en el que se produjo una batalla campal entre jugadores durante el primer tiempo.

Jugadores del Once Municipal y del Independiente se fueron a los golpes el domingo, en el partido de ida de las semifinales de la segunda división profesional, tal como lo demuestra este video que publicó EL GRÁFICO.

Sin embargo, lo que extraña los miembros de la comisión disciplinaria es que Edenilson Ventura no paró el encuentro, pese a que su seguridad física se vio comprometida.

"No pudimos fallar (tomar una decisión sobre ese partido) porque los árbitros no están siendo precisos en su informe. Yo vi el video y ahí hay una riña completamente. Es una (batalla) campal y el árbitro no dice nada. En ese caso tiene que haber sanciones al terreno de juego y a los jugadores involucrados. Mañana (jueves) vamos a fallar en ese caso, pero luego vamos a mandar una carta a la comsión de arbitraje para que sanciones a ese árbitro (Ventura Santos). No suspende el juego y casi le pegan a él y no dice nada", apuntó un integrante de la comisión disciplinaria de la FESFUT que pidió reserva de su nombre.

La comisión solo pudo dar un fallo en el caso de los desórdenes que hubo en el estadio Juan Francisco Barraza, de San Miguel, el domingo anterior por la vuelta de semifinales de pimera categoría entre Águila y Santa Tecla.