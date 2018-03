Piden sanción para el Borussia Dortmund por su afición

La famosa tribuna sur del Borussia Dortmund podría ser clausurada un partido como castigo por los desmanes e insultos de sus hinchas en el duelo contra el Leipzig de la semana pasada así como en encuentros anteriores.El comité de control de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) solicitó hoy la sanción de una fecha de clausura y una multa de 100.000 euros (107.000 dólares) después de que la hinchada desplegase un sinfín de pancartas ofensivas hacia el Leipzig, arrojase objetos al campo e irritase a los jugadores con punteros láser.En un comunicado emitido en Fráncfort, el comité de la DFB también recordó los excesos cometidos en otros tres partidos en esta temporada."Esta denigración y difamación de personas y clubes a través de carteles y cánticos injuriosos no puede ser aceptada y debe ser sancionada", sostuvo el presidente del comité, Anton Nachreiner.También conocida como "el muro amarillo", la tribuna sur del Dortmund tiene aforo para 25.000 personas y es el lugar preferido por los ultras del club.El sábado pasado se llenó de pancartas insultantes hacia el Leipzig, el club financiado por el fabricante de bebidas energizantes Red Bull, que a base de talonario y una buena labor deportiva ha ascendido a primera y está en segundo lugar de la tabla.Durante el partido que el Dortmund ganó al Leipzig por 1-0 por la fecha 19 de la Liga alemana se produjeron ataques por parte de ultras del Dortmund a seguidores del Leipzig, incluidos mujeres y niños. Las agresiones no son investigadas por la DFB porque tuvieron lugar fuera del estadio, donde no tiene jurisdicción.Las autoridades han elevado cargos contra 32 personas.El Dortmund tiene plazo hasta el lunes para aceptar la sanción o recurrirla, con lo que el caso pasaría a una corte arbitral de la DFB.