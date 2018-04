Piden que Messi ya no sea convocado al Barcelona

Las esperanzas de Argentina de ganar el mundial en Rusia se centran en su figura Lionel Messi, y una ex extrella mundialista de la albiceleste ha recomendado que Messi no debe jugar el resto de partidos con el Barcelona, incluida la final ante el Sevilla.

El ex central gaucho Oscar Ruggieri expresó que "Messi no debería jugar más con el Barça. Debe dar un golpe en la mesa y pedirle al presidente ya no ser convocado en los partidos restantes".

El ex mundialista indicó que para el mundial de México 1986, el equipo argentino se concentró 65 días antes de cara a los compromisos, y Messi debe ponerse a disposición del técnico Jorge Sampaoli.

Para la afición albiceleste, este puede ser el último mundial que Messi dispute con su selección, y necesitan que llegue a su máximo nivel, para mantener las esperanzas de una nueva copa en sus vitrinas.