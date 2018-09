Piden cárcel para expresidente del Real Madrid

La fiscal ha mantenido hoy en el juicio su petición de cinco años y seis meses de prisión para el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz por ocultar seis millones de euros a Hacienda en sus declaraciones de la renta de 2008 y 2009 lo que supuso que el fisco dejara de ingresar 1.244.823 euros.

Así lo ha comunicado hoy en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Madrid la fiscal que además ha solicitado que la esposa de Lorenzo Sanz indemnice a Hacienda en 622.411 euros con su marido, con el que tenía régimen de gananciales, al estimar que resultó beneficiada y que las declaraciones de la renta de dichos ejercicios fueron conjuntas.

La abogada del Estado en representación de la Agencia tributaria ha pedido también una sentencia condenatoria y ha aclarado que tras los diez años transcurridos desde el comienzo de los hechos la deuda de Lorenzo de Sanz con Hacienda asciende ya a 1.747.932 euros.

En su turno de última palabra Lorenzo Sanz ha señalado que confesó porque creía que se podía llegar a un acuerdo con Fiscalía y Hacienda con las escrituras de tres inmuebles hipotecados que ha aportado en la vista, pero que fiscal y abogada del Estado ven insuficientes para cubrir la deuda.

Ha asegurado que sus hijos se harán responsables de la deuda y ha añadido que posiblemente se equivocó en algunas cosas pero ha dicho que sus declaraciones las realizaban empleados suyos que entendieron que no había que reflejar operaciones como la venta de una casa de Marbella (Málaga) al estimar que no era imputable, y ha concluido diciendo: "Pido disculpas si he cometido errores".

Lorenzo Sanz fue presidente del Real Madrid entre 1995 y 2000 y durante su mandato el club blanco ganó dos Ligas de Campeones (1998 y 2000), título que se le resistía desde 1966. Dejó la presidencia tras ser derrotado el 16 de julio de 2000 en las elecciones por Florentino Pérez.