Pide cariño para Gareth Bale

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió una vez más al galés Gareth Bale, del que dijo que anímicamente le ve bien, y pidió cariño de la afición del Santiago Bernabéu sin que se vuelvan a reproducir silbidos."Ningún jugador puede estar contento cuando alguien le pita pero anímicamente le veo bien. No le veo tan mal como se habla. Todos los jugadores y Gareth el primero, son importantes en la plantilla. Lo va a hacer muy bien este año", manifestó."Los pitos en un partido en el que no juega bien o el resultado no es el adecuado siempre van a pasar y más en el Real Madrid. Es inevitable cuando empatamos o con un resultado que no son los tres puntos, no lo vamos a evitar. Hay que intentar ganar todos los partidos", añadió.También habló de otra gran estrella a la que dirige, el portugués Cristiano Ronaldo, que tras jugar dos partidos con su selección, volverá a ausentarse sancionado en el Real Madrid."Está con muchas ganas, cansado de no poder jugar con nosotros. Lo ha hecho con Portugal muy bien y le queda el último partido antes de jugar el miércoles. Está muy contento y nosotros también de que vuelva Cristiano", señaló.Zidane señaló que la mejor noticia del parón por selecciones es que no han "tenido lesiones salvo lo que pasó con Dani Ceballos" y dijo que "es la mejor noticia para un entrenador". Coincide con Florentino Pérez en que la plantilla este año se ha mejorado."Siempre una plantilla nueva te puede mejorar. Es lo bueno del Real Madrid, que siempre se puede mejorar. Tenemos una plantilla más joven que tendrá más futuro. El presidente lo dijo en ese sentido", argumentó.Insistió en su forma de ver a su equipo, sin querer entrar en debates sobre la continuidad de la BBC o el merecimiento de Isco y Marco Asensio a la titularidad."Siempre han tenido importancia todos los jugadores y eso no va a cambiar. Podéis decir lo que queráis pero para mi no hay equipo a y b, todos los partidos van a ser importantes si queremos conseguir cosas como al inicio de temporada. El dibujo y los jugadores van a cambiar siempre. Todos se sienten importante, se lo hemos mostrado a todos", explicó.Por último, se mostró a favor de que en España se haga como la próxima temporada en Inglaterra, donde el mercado se cerrará antes del inicio de la competición doméstica."Creo que la mayoría de las personas creen que el mercado de fichajes debería de terminar antes de que empiecen las ligas, es lo normal, para no cambiar un equipo a mitad de temporada una vez empezada la competición", concluyó.