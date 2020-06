"Pichi" Escudero: "Si no puedo volver, Santa Tecla puede contratar un entrenador alterno"

Osvaldo Escudero, entrenador de Santa Tecla, pudo volver a Argentina en un vuelo humanitario hace un mes.

Junto a él viajaron técnicos y jugadores argentinos que trabajaron en el país durante el Clausura 2020, pero en este momento, tras las complicaciones de la curva de casos de coronavirus que va en ascenso, sobre todo en la capital argentina, Escudero no puede precisar si estará a tiempo en el país para venirse a hacer cargo de Santa Tecla, en el Apertura 2020, que podría iniciar entre el 5 y 12 de septiembre. Pero será en MINSAL el que tenga la última palabra en ese tema.

El Pichi habló desde Argentina para despejar dudas que pueda haber en cuanto a que podría ya tener otro empleo en Argentina.

"Mirá, yo tengo ahora un contrato con Santa Tecla, pero he firmado ahora un acuerdo por si se da el tema de que no pudiera volver para el Apertura, por el tema de que no hay vuelos y demás, Santa Tecla podría inscribir a un técnico alterno, sino puedo volver para esa fecha de inicio y pueda dirigir mientras yo no esté. Pero después de eso, el compromiso con el club lo sigo teniendo. Es más, estamos entrenando con los jugadores, vía zoom", explicó el estratega.

Escudero aclaró que desde antes de volver a tierras gauchas dejó todo arreglado con la directiva de los pericos, que ahora encabeza Eduardo Amaya. El caso de este timonel es el mismo que el de su asistente, Juan Gilardo, quien a partir del Apertura 2020 pasaría a desempeñarse en el cargo de preparador físico. Se espera que en las próximas horas, Santa Tecla defina si contratará al nacional Jaime Medina, como auxiliar de Escudero o buscará otra opción para el certamen que se avecina.

"Mi función con el club sigue de la misma manera. Lo que si hay que esperar es que se estabilice el tema de los vuelos para volver a El Salvador, mi vuelta solo depende de eso. No se sabe cuándo va a haber vuelos internacionales, yo dependo de los vuelos, como te dije. Estaré en El Salvador cuando abran los aeropuertos en El Salvador, por eso les dejo la posibilidad de que en caso no pueda viajar, puedan contratar a un entrenador nacional. Todo eso lo dejé antes de venirme, porque sabía que estos de los vuelos podía pasar", apuntó el timonel argentino.

DIRECTIVA LO CONFIRMA

Por su parte, el encargado de la parte jurídica en la directiva de Santa Tecla, Juan Ramón Molina, confirmó la existencia de ese acuerdo entre Escudero y el plantel verdiazul.

"El profesor Escudero hizo ese arreglo con otro directivo, pero quedó normado que si no puede venir, nosotros podríamos contratar a un entrenador alterno. Por fuerza, tendríamos que llenar ese vacío, si el profesor no puede venir. Es un requisito para poder participar, todo eso es en el caso de que él no pudiera volver a tiempo. Se habló con él y todo quedó con escrito, ya no verbal", explicó Molina.