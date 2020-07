Pez Sierra, natación y mucho fútbol en Ahuachapán y San Salvador

Marvin Sierra tuvo un paso fugaz por equipos de la segunda y tercera división pero la mejor oferta laboral impidió que siguiera destacando. Se graduó como licenciado en educación física y deportes en el año 2000 y la chispa del deporte lo motivó a formar su escuela de natación y de fútbol: Pez Sierra.

Desde pequeño, Marvin, se formó como un atleta integral en Ahuachapán, con los 14 años de edad llegó al Once Municipal de la liga de ascenso (segunda división) y un año después, en el año 1990, debutó en la liga de plata.

Fue reclutado para la selección sub-16 en el año 1991, y en 1992, emigró al Colonia, de la Liga B, hoy tercera división. “Desde niño, jugué en todas las categorías infantiles de Ahuachapán y en juegos estudiantiles, destaqué, y a los 15 años debuté en segunda división. Era requisito que un juvenil debía de jugar y se me abrió el espacio. Me seleccionaron y jugué en ese equipo, me salió un trabajo y tuve que trasladarme a San Salvador”, analizó.

Su sueño de seguir destacando en el fútbol terminó porque una oferta laboral lo sedujo a mudarse a San Salvador. En Ahuachapán dejó sus sueños de fútbol, llegar a la primera división era su principal objetivo, pero los mejores ingresos económicos fueron determinantes para decidirse al prematuro retiro.

Recordó que “el salario en la liga de ascenso no era muy atractivo en ese tiempo, pero estábamos cipotes, jugábamos por pasión, me tocó emigrar a San Salvador para trabajar, ya trabajando se me hizo difícil (jugar profesionalmente)”.

PASO DETERMINANTE

Viviendo en San Salvador, estudió la carrera de licenciatura en educación física y deporte en una universidad privada. Era el año 1995 y el deporte lo motivó a no desmayar en la búsqueda de su título.

Y así fue, en el año 2000, se graduó “puede estudiar licenciatura en educación física y deportes. Eso me valió para incursionar en el deporte; primero, en la natación, mi padre, René Sierra, me puso a nadar a temprana edad, pero siempre mantuve la espina del fútbol”, sostuvo.

Proviene de una familia futbolera “mi padre siempre tuvo escuelas de fútbol en Ahuachapán; Adonay Sierra, mi primo, jugó en Alianza, ahora vive en España. Todos fuimos futboleros”, dijo.

Pero dejó el fútbol a los 17 años de edad “por querer superarme a través del estudio, me salió un trabajo en la capital, como toda persona del exterior, nos trasladamos a trabajar y eso me imposibilitó seguir jugando, jugué en equipos empresariales por las noches”, explicó.

En el año 2008, fundó la Escuela Pez Sierra de natación y fútbol en Ahuachapán y en San Salvador, la fundó en el año 2012. Tras graduarse, aspiraba a “trabajar como docente, con el INDES o el COES, se me cruzó por la mente formar escuelas deportivas, se me dio espacio en natación, curioso, porque lo mío era el fútbol, pero tenía que aplicarme, con un profesor cubano inicié y luego con esa espina del fútbol, puse la escuela en Ahuachapán, mi padre es entrenador clase FIFA, eso es importante”, recordó.

En la actualidad “tenemos los seis niveles, desde baby fútbol hasta la sub-17, participamos en torneos infanto juvenil en la liga El Cafetalón, Santa Tecla, comenzamos como academia formativa, pero por la demanda, competimos y nos damos a conocer como una academia con base en formación”, concluyó.