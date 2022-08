Perú anuncia a su nuevo técnico: Juan Reynoso

El estratega peruano Juan Reynoso firmó este miércoles su contrato como director técnico de la selección de fútbol de su país con miras a las eliminatorias para el mundial de Canadá/Estados Unidos/México 2026 en la sede de la Villa Deportiva Nacional (Videna) en Lima.



Reynoso, de 52 años, sucede en el cargo al argentino Ricardo Gareca, que tuvo un exitoso paso por la selección inca clasificándola al Mundial de Rusia en 2018 después de una ausencia de 36 años.



El también excapitán de la selección blanquirroja fue entrenador del club mexicano Cruz Azul, al que hizo campeón en 2021, así como los equipos peruanos Melgar, Universitario y Bolognesi, a los que también aseguró un título nacional en 2015, 2009 y 2007, respectivamente.



El flamante técnico firmó el contrato con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, y los integrantes del directorio, entre los cuales se encontraba el director general de fútbol, Juan Carlos Oblitas, y el secretario general, Jean Marcel Robilliard.



La firma la hizo en un acto privado al que no tuvo acceso la prensa, que aguarda a una rueda de prensa posterior.



Reynoso agradeció a Lozano, Oblitas, Robilliard y a la directiva de la FPF por "saber que están apostando por alguien que tiene una u otra situación en contra en el país", no obstante agregó que lo van a conocer a través del tiempo y "seguro tendrán la certeza que no es así".



El entrenador afirmó que le interesa seguir haciendo un "equipo competitivo" en la selección, pero que le interesa "aún más ayudar para mejorar el fútbol de menores, tener una liga más competitiva, para tratar de asesorar en la capacitación de los profesores".



"Ojalá se pueda lograr con el apoyo de ustedes", dijo Reynoso.



El nuevo seleccionador peruano apuntó que tiene años "sufriendo y gozando lo que nos da nuestro fútbol y muchas veces no dimensionamos que, trabajando en el día a día, se logran cosas".



"Vengo a colaborar y apostar que en este país hay mucho talento, pero nos hace falta esas herramientas para hacer un producto genuino", subrayó.