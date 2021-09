Periodistas mexicanos destacan el empate de El Salvador ante Estados Unidos

Los periodistas del programa deportivo ‘Fútbol Picante’ debatieron sobre el arranque de las eliminatorias de la Octagonal de Concacaf y se detuvieron a hablar sobre el encuentro que sostuvo la selección de El Salvador y Estados Unidos ayer por la noche en el Cuscatlán.

Uno de los periodistas más polémicos del fútbol mexicano cómo David Faitelson valoró la unidad que consiguió El Salvador ante un poderoso de la región como lo es la selección de Estados Unidos.

“Estados Unidos jugó sin Pulisic pero me parece que El Salvador saca un buen punto en casa”, dijo Faitelson.

Por su parte, el ex jugador del fútbol azteca y ahora periodista deportivo, Roberto Gómez Junco destacó la labor que ha hecho el equipo de Hugo Pérez en los últimos tres meses con lo realizado en Copa Oro. Agregó que a priori El Salvador se mostraba como la selección más débil en papel en la octagonal pero que poco va cambiando de impresión.

“Yo veo una eliminatoria más fuerte a comparación de otros años, también puede ser por el tema de ser una Octagonal y no una Hexagonal. Se me hace difícil descartar a alguno. Antes podíamos decir que dos equipos no iban a ir a la Copa del Mundo. Ahora, hace tres meses El Salvador era el que menos probabilidades tenía de esos ocho equipos. Con lo que vi de El salvador en la copa Oro ya me obliga a cambiar la impresión porque hubo magnificas exhibiciones de los salvadoreños por eso en este momento no me atrevería a descartar a ninguno”, comentó Roberto Gómez Junco.

Otro de los periodistas del programa de ESPN, como Jorge Pietrasanta, se detuvo a analizar el desempeño de la selección estadounidense y dijo que qeudó a deber con todas su figuras y que en líneas generales fue mejor el equipo local en el Cuscatlán.

“El Salvador fue mejor, Estados Unidos dejó ir dos oportunidades que tampoco fueron tan claras. Jugó con su estadio lleno con la desesperación del rival, con un buen trabajo de conjunto que dirige el técnico Hugo Pérez y que ya lo vimos en la Copa Oro. La juventud y la experiencia le terminaron pesando al técnico en una atmósfera que conocemos en Concacaf. Ni Gio Reynna, ni McKennie, ni Aaronson pesaron en el encuentro sumándole que Yedlin, uno de los jugadores con más experiencia firmó un pésimo partido”, comunicó Jorge Pietrasanta.