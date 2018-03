Periodistas argentinos atacan duro al fútbol mexicano

Frases como "El Salvador no existe, futbolísticamente" y "los hondureños recurren a las patadas de forma burda y corriente" son algunas de las más polémicas usadas por los periodistas mexicanos para referirse al fútbol centroamericano, pero hoy son ellos los ofendidos, después de que salieran a la luz las duras críticas que dos periodistas argentinos lanzaron contra el balompié azteca.

Los periodistas Flavio Azarro y Augusto César no dejaron pasar la oportunidad para externar su opinión del fútbol mexicano, que quedó en cuarto lugar de la Copa Confederaciones. Aunque sus críticas también incluyeron a la Liga MX, puesto que los equipos mexicanos han chocado algunas veces contra los argentinos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, cuando los invitan.



Desde tu celular podés ver el video acá: "El fútbol mexicano es una cagada".

En el programa argentino "Fútbol al Horno", los periodistas Flavio Azarro y Augusto César humillaron a México y a la Liga MX con frases como " es una mier..." o una "cagada total".

César consideró quel fútbol mexicano en "inmirable, que no se sabe a qué juegan porque no atacan, no defienden", y recalcó que "lo único bueno que tiene México es el Chavo del 8".

¿Qué opinión te merece los comentarios de los periodistas gauchos? ¿Se pasaron de revoluciones o han sido acertados?