Periodista desata la polémica antes del partido entre México y Honduras

AY, HONDURAS! ??????????

"No veo cómo le pueden ganar a México... Su futbol es rústico y sólo se dedican a pegar" @gvlo2008 pic.twitter.com/lKBsrcKyxq — SoyReferee (@SoyReferee) 7 de junio de 2017

El periodista mexicano Gerardo Velásquez de León ha destado la polémica antes del partido que sostendrán México y Honduras en el estadio Azteca, este jueves 8 de junio, en el marco de la Hexagonal de CONCACAF.El cometarista dijo a "Referee" que no entiende como Honduras piensa ganar en el Azteca, si "tienen un fútbol rústico" y "solo se dedican a dar patadas".Pero no se quedó ahí. También criticó el trabajo del técnico Jorge Luis Pinto, quien actualmetne está al mando de los hondureños.Velásquez aseguró que Pinto "no sabe nada de lo que está hablando" cuando se refiere a la posibilidad de vencer a México."En Honduras creen que el accidente que tuvo México se volverá a repetir cada vez que vengan al estadio Azteca. La verdad que este hombre no tiene idea. Jorge Luis Pinto es un hombre que provoca acciones con palabras", expresó.El video también ha sido compartido por grandes medios como "Marca" en España.