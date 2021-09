Periodista de Guatemala: "Comunicaciones es un equipo grande, adinerado que está obligado a avanzar"

Carlos Paredes, periodista deportivo de Guatemala, charló en el Güiri Güiri al Aire sobre el partido Alianza contra Comunicaciones en la vuelta de los octavos de final de la Liga Concacaf en la que el equipo guatemalteco llega con ventaja de 2-1.



Hay expectativa en territorio guatemalteco luego de que el Guastatoya eliminara anoche a la Liga Deportiva Alajuelense con un empate de 2-2 y avanzara a cuartos donde enfrentará al ganador de la serie Inter Moengotapoe-Olimpia, clubes que fueron suspendidos por Concacaf pero que se metió de manera directa a semifinales.

Para Paredes el segundo y definitivo juego no será fácil para los Cremas.



"Se oye bonito pero no es tan sencillo, Santa Lucía tiene desventaja ante el Saprissa 0-2, lo de Guastatoya es una sorpresa enorme (al ser semifinalista), nadie daba un centavo por el equipo porque va mal en la liga y pareciera que tiene mayores posibilidades el Comunicaciones, pero tampoco es que se pueda apostar por ellos que digamos", comentó el colega a la Mesa más redonda.



"Los cremas comenzaron bien el torneo pero han venido de más a menos en el último tiempo su rendimiento ha sido cuestionado, ganaron el partido de ida pero no fue su mejor presentación incluso superado por el cuadro aliancista en buena parte del partido entonces las expectativas no son muchas. Si esta noche avanzan, pues, que bueno y si no, ya se ve venir que no es el equipo poderoso", reforzó Paredes



El Comunicaciones no podrá contar con el colombiano José Corena y recuperó al volante mixto Aparicio.



"Comunicaciones es un equipo grande, adinerado y que está obligado a avanzar hasta donde pueda con un rival que le queda parejo, debería de salir avante independientemente de lo que hagan los otros equipos. Los Cremas ya tienen seis años de no salir campeones en el fútbol local y en el torneo anterior perdieron el título en los últimos segundos, están ávidos de triunfos locales e internacionales". remarcó Carlos Paredes.



"Siempre están obligados pero en los últimos años se han acostumbrado a la crítica severa, tampoco es que haya conseguido algo importante en el último tiempo. Se armaron lo más que pudieron para ambos torneos y es uno de los equipos que tiene muchos jugadores extranjeros pero le faltaba un delantero centro y trajeron al ecuatoriano Anangonó, pero ha venido en descenso el rendimiento", explicó.



La Liga Concacaf 2021 reparte seis boletos para la Liga de Campeones de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf), a disputarse en 2022 con los 16 mejores clubes de la región.



"La afición le ha exigido, lideró el campeonato por seis años consecutivos, entonces ha habido una serie de presiones y cambio de técnico. Es un equipo solvente, no tienen problemas de deuda en el año y tiene la capacidad de contratar jugadores que quieran", agregó.