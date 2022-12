Periodismo inglés aplaudió actuación de Iván Barton

La actuación del salvadoreño Iván Barton no pasó desapercibida tras el partido entre Inglaterra y Senegal. EL GRÁFICO realizó un sondeo con periodistas británicos tras el encuentro y el análisis fue positivo, tal como pasó con el periodismo brasileño en el partido anterior.

Todos coincidieron en que Barton tuvo una actuación destacada, limpia y pasó desapercibido, lo que para un árbitro siempre es bueno. Desde periodistas de la BBC hasta The Athletic consideraron que su trabajo en este Mundial lo coloca como uno de los mejores, hasta ahora, en la Copa Mundo.

“Creo que el árbitro estuvo bien. Lo bueno para él es que no hubo momentos de controversia. Y no tuvo ninguna situación difícil, no hubo rojas y solo una tarjeta amarilla. En general fue una actuación sólida”, dijo Howard Nurse de la BBC Online.

Comentó además que si le pusiera una nota sería un 7 u 8: “Esa nota le pondría porque no tuvo ningún problema”. No fue el único de los entrevistados que se refirió de esa manera al silbante salvadoreño en su primer partido en una fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

Por su parte, Gerald David Cox, del Hayters Teamwork, destacó que Barton tuvo una buena actuación principalmente porque pasó desapercibido. “Como buen árbitro pasó desapercibido porque el fútbol se encargó por sí mismo del espectáculo. Le doy un 8 de 10”.

Mientras tanto, Oliver Holt del The Mail On Sunday, dijo que “creo que Iván Barton manejó el juego bien, no tuvo controversias. Mantuvo el orden de los jugadores, así que hizo un buen trabajo”.

Barton hizo historia y ahora esperará el análisis técnico para continuar su participación en Catar 2022 tras los buenos comentarios generalizados de su trabajo.