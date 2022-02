Pérez y Sorto arrancan pretemporada en Miami FC

Los salvadoreños Joshua Pérez y Christian Sorto arrancaron desde la pasada semana la pretemporada con el Miami FC. Ambos jugadores se ponen a punto para el arranque del campeonato de la USL programado para principios de marzo.

Los dos jugadores ofensivos no estuvieron en la última convocatoria de la selección. Por motivos personales debido a trámites por residencia, Joshua Pérez se cayó de la convocatoria, mientras que Sorto no fue tomado en cuenta por decisión técnica.

Pero ha arrancado un nuevo capítulo para ambos legionarios. Las novedades en el equipo de Miami son Sorto, que llega como uno de los fichajes estelares que intentará aportar en ataque al equipo que en esta ocasión quiere convertirse en firme aspirante al título.

En declaraciones a Deporte Total, el atacante mencionó que "vengo a jugar con jugadores con experiencia que quieren ganar. La intensidad hasta ahora en la pretemporada es alta". Pero además agradeció a su compatriota, Joshua Pérez, por ayudarlo en su proceso de adaptación.

"Josh me ha ayudado, me llamaba y me hizo sentir en casa y eso me ha ayudado a sentirme más cómodo", dijo.

Sobre sus características, el atacante mencionó que "soy un jugador dinámico y me gusta quebrar las líneas. Busco ese último pase y creo que eso puede ayudar bastante y espero anotar varios goles y asistencias".

NUEVO RETO

Pérez también mencionó al medio deportivo que se siente cómodo en esta pretemporada y tras asumir su segunda campaña con el cuadro de Miami. "En estos primeros días estoy tratando de entender la posición bien y la táctica y la idea que llega con el nuevo cuerpo técnico. Hemos tenido un cambio grande para demostrar que somos un equipo profesional".

Y sobre la selección que "ganar a Honduras fue importante porque nos levantamos tras la derrota contra Estados Unidos. Siempre deseo que la selección tenga los mejores resultados, ojalá pueda ser convocado en la próxima etapa".