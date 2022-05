Pérez responde a Diego López por Roldán: "Aunque no sea nacido acá representa a El Salvador"

En el último capítulo del programa Selecta TV que transmite por redes sociales la Federación Salvadoreña de Fútbol, el técnico Hugo Pérez dio su comentario respecto a la opinión de Diego López en El Gráfico TV sobre no considerar como propio el triunfo de Álex Roldán hace unas semanas en la Liga de Campeones de CONCACAF.

Diego López consideró que el mérito de este título es importante pero no lo sintió como el logro de un salvadoreño más en el sentido que no ve la formación de Roldán igual a la de un compatriota nacido y formado en su país.

"Tiene más mérito Cienfuegos al sobreponerse a la situación del país", dijo el panelista. A esto, Rodrigo Arias le pregunto: ¿Entonces Roldán es menos salvadoreño?", a lo que López respondió que "yo no sé si es menos o más, solo digo que Cienfuegos creció aquí y se formó aquí y ganó con Galaxy(...) A mi no me sale decirle como 'el salvadoreño que ganó la Liga de Campeones'", dijo en aquel momento López.

Al respecto, Hugo Péres contestó: "Alguien dijo que no consideraba a Álex Roldán como a Cienfuegos pero eso es bastante injusto porque Roldán no tiene culpa de nacer en Estados Unidos y además el decidió jugar para El Salvador. A él le pareció lo que le propusimos como país y por las raíces de su familia. Tiene todo el derecho de ser quien es porque tiene sangre salvadoreña y nos representa en Estados Unidos".



Hugo Pérez ahondó más al respecto y recordó lo que le ocurrió a él defendiendo los colores de Estados Unidos e incluso ingresando al Salón de la Fama del fútbol estadounidense. "Yo no pude jugar acá pero Estados Unidos me dijo que me querían pero nunca se fijaron si era salvadoreño sino en como los podía ayudar. Ese comentario no me pareció porque cuando uno dice esas cosas es porque tiene algo en el corazón y no lo aguanta y lo dice y después lo querés poner de una forma pintoresca para que no parezca tan mal pero criticaste a alguien que no tiene derecho a ser criticado porque no es culpa de él".

"Roldán está contribuyendo al fútbol nuestro y está dando mucho. Él va para el Mundial de clubes y muy pocos jugadores han logrado eso", destacó el técnico de la selección salvadoreña que espera contar con el lateral para los partidos de Liga de Naciones.

Y concluyó: "A la persona que dijo eso tendría que disculparse porque aunque Roldán no sea nacido acá, representa nuestro país. Son de padres salvadoreños".