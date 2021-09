Hugo Pérez: “Debemos trabajar todos y dejar posturas personales para poder ir a un Mundial”

Hugo Ernesto Pérez, seleccionador nacional, habló de frente en el programa del Güiri al Aire sobre lo que espera del amistoso de este viernes ante Guatemala en suelo estadounidense previo a la convocatoria para la triple jornada mundialista de octubre donde debe recibir a Panamá y México y visitar en el intermedio de la ventana FIFA a Costa Rica.

El técnico de origen capitalino fue claro y conciso al señalar puntos que debemos reforzar en este largo camino hacia la Copa del Mundo de Catar 2022 y la apuesta que se debe sostener si al final del camino el boleto mundialista se le niega de nuevo al fútbol cuscatleco.



¿Dentro de qué proceso de trabajo entra esta convocatoria para enfrentar el amistoso ante Guatemala en Washington DC?

Esto realmente en mis planes no estaba, supe del amistoso ante Guatemala hace poco y el problema que tuvimos fue que no teníamos los jugadores para ese juego simplemente porque no es fecha FIFA y no contaríamos con muchos de los foráneos. Además, hay muchos lesionados como el caso de Ronald (Rodríguez) quien difícilmente lo tendremos para octubre y de (Miguel) “el Chalatío” Lemus, ellos están lesionados y también se une las circunstancias que Alianza tiene compromiso de la CONCACAF y por ello, a excepción de Harold (Osorio) no podríamos contar con ellos a un 100%, al ver todo eso solo teníamos 11 jugadores disponibles para trabajar y encarar ese amistoso, más el hecho que no tendríamos a dos o tres de FAS que solicité y al final el equipo no accedió, por ello tuvimos que ver la lista de la sub 20 para poder verlos y por eso llamamos a ocho de ellos, aparte que tuvimos la suerte que algunos jugadores de los Estados Unidos los prestaron, como Alguera, el portero, a Ronny Arévalo, a (Christian) Sorto, a Danny Ríos con Houston y allá se nos unen (Erick) Calvillo y dos más, por eso debíamos trabajar de alguna manera acá, cuando retornemos ya Gerson (Pérez) trabajará microciclos con ellos, de lunes a jueves.



¿Jugarán los convocados de Alianza este viernes ante Guatemala?

Los de Alianza se unen el jueves pero lo veo difícil su participación, el cansancio será enorme, una carta difícil de manejar por el viaje y la recuperación, pienso que pese a que son gente importante no los quiero ver lesionados y que no logremos tenerlos para el otro mes, vamos a hablar con el preparador físico a fin de ver la manera de ayudarlos y la realidad quieren verlos en el juego, pero no quiero afectar ni al Alianza ni a la selección.



¿Qué tanto servirá a Hugo Pérez este fogueo ante Guatemala?

Sí me servirá el juego, viene Raúl Cruz del Chalatenango, no lo he visto y lo quiero probar porque deseo tener otra opción en la defensa derecha, también a Rómulo (Villalobos) tras la lesión de Ronald, quiero verlo como central o como lateral, lo mismo que a los jóvenes, quiero darles minutos, tanto a Harold (Osorio) como será importante ver a Christian (Martínez) a quien lo prestó su club y ambos jugadores podría ser parte de la nómina para los juegos de octubre.



¿Es básico y fundamental hacer esta clase de dinámica para tener a los mejores jugadores en los juegos a futuro de este año?

Debemos llegar a un acuerdo con la liga de tener a los jugadores en el trabajo de la selección uno o dos días cada semana trabajando con nosotros, habrá receso en diciembre pero debemos regresar en enero para los tres juegos de ese mes. Es importante tenerlos esos días, trabajé con México y en el año de la pandemia había microciclos de la mayor, de la sub 23 en el CAR donde (Gerardo) Martino los tenía dos o tres días, no es una locura, pero soy consciente que acá hay liga, tratar de tenerlos lunes y martes y soltarlos el martes por la noche para que se incorporen a sus equipos el resto de la semana es algo que estoy solicitando.



Con todo eso, ¿se puede sostener que podríamos seguir peleando en la octagonal final?

Tenemos solo cuatro meses para poder clasificar a un Mundial, pero sin la ayuda de los clubes para tener a los jugadores es importante, que nos asegura asistir a un Mundial si nos mantenemos en esta postura; no, pero sí ayuda a que logremos crecer, hay que entender que la selección es la vitrina más grande para que el jugador de un equipo se valore, lo vean internacionalmente y se beneficie el club, queremos trabajar mano a mano con los 12 equipos de la liga mayor y después veremos los resultados, pero si dicen que solo en fecha FIFA los soltarán, perfecto, no hay problema, nos acomodaremos a esa circunstancia, pero hay que recordar que tenemos casi 40 años sin asistir a un Mundial, pero si queremos llegar y pelear por un boleto debemos todos trabajar y dejar a un lado las posturas personales, debemos ver cómo hacemos para alcanzar eso.



Entiendo que los jugadores no llegan en la misma forma luego de una jornada con sus equipos, ¿es un énfasis físico o táctico lo que se requiere?

El mejor ejemplo es que fuimos en la Copa Oro una de las mejores selecciones del torneo en el aspecto físico, trabajamos con ellos con micro y macrociclos largos y llegamos a la competencia en condiciones óptimas, vimos con Pablo (Rodas, preparador físico de la Selecta) que terminábamos corriendo, atacando al rival, eso es un parámetro lo que es importante trabajar con ellos, lo que debemos de aprovechar tácticamente ya que muchos de los nuevos llamados nos dicen que no están acostumbrados al método de nuestro trabajo y lo que exigimos en la cancha. Estamos cortando la manera de trabajar en sus clubes y los estamos metiendo a una dinámica distinta de ocho sesiones de trabajo en tres días. La FESFUT nos ha logrado dar herramientras para que el jugador se recupere más rápido, hay cosas que no teníamos hace cinco meses cuando llegué al puesto.



¿Este fogueo del viernes ante Guatemala le habría gustado jugarlo con una selección más potente, o es el idóneo a sus planes previo a la triple jornada de octubre?

Quiero decirlo de una manera elegante porque hay que respetar al rival que tendremos este viernes, lo podemos ver de dos maneras, nosotros que estamos en una octagonal me habría gustado jugar ante un equipo de Suramérica o de Europa, es lógico pensar de esa manera, pero para Guatemala es una oportunidad de ver a su nuevo equipo, queremos aprovecharlo a lo máximo, veremos si podemos implementar un nuevo sistema de trabajo en la cancha, para eso nos servirá este amistoso.

¿Ha encontrado soluciones a sus exigencias en nuestro medio y en qué plazo lo encontrará en El Salvador o fuera del país?

He encontrado algunos jugadores interesantes para este proyecto en nuestra liga, pero me he encontrado con el acomodo de mucho de ellos y eso afecta. Somos la segunda selección más joven en la competencia, mucho de ellos podrían estar para el Mundial 2026, pero esos jugadores que podrán llegar deben de ponerse las pilas, pero si no lo hacen pueden no alcanzar esa meta. Los jugadores de la USL tiene que mejorar también si quieren mantenerse en la selección y para ellos deben trabajar más para subir a la MLS y los que están allí deben mantenerse. Ejemplo claro es Eriq (Zavaleta) ya que hasta esta semana jugó, el más constante es (Alexander) Roldán quien es titular con su club, (Darwin) Cerén es constante con su club jugando 40 o 50 minutos, ya Joshua (Pérez) comienza a jugar, pero no es lo mismo un jugador que juega 40 min utos al que juega 90 minutos, eso afecta a los jugadores.



En el caso de Enrico Dueñas, ¿necesita más tiempo para acoplarse a su plan de trabajo?

Me gustó que no se esconde, es joven, tiene 20 años, es su primera eliminatoria, no es fácil y la presión pesa ya que no estás acostumbrado al país, al campo de juego, venís y sos de los más jóvenes, enfrentás a jugadores que no lo hace en Europa, me gustó su forma de jugar y será uno de los “10” que busco a futuro, será importante en esta fecha FIFA, lo tengo en mente para llamarlo de nuevo en octubre.



El próximo año la eliminatoria termina en marzo y dependerá del estatus en que estaremos, ya sea clasificado o como rivales de los mundialistas, pero ¿cómo resolverá Hugo Pérez la falta de roce internacional de jugadores como Styven Vásquez?

Si no vamos a Catar, llegará la renovación de la selección, habrá muchos procesos, desde la sub 17 hasta la sub 23, lo importante es la sub 20 por los cambios últimos de la CONCACAF, pero pienso que nosotros cuando terminemos la octagonal debemos hacer muchas cosas, depende mucho lo económico, puedo pedir buscar partidos internacionales, ir a giras como en Japón, participar en el torneo (Esperanzas) de Toulon en Francia con la sub 21, hemos pedido ir a ese torneo, participar también en el Dallas Cup con la sub 20 y lo otro que es importante es la selección mayor, hay un grupo de jugadores que alcanzará para la otra Copa del Mundo y estamos junto a Diego (Henríquez) ver dónde debemos foguearla, pero la pregunta está si tendrermos ese apoyo por parte de los dirigentes, quiero ir a Catar, pero si no vamos, muchos pueden pensar que lo que hicimos no ha servido de nada, todos queremos ir al Mundial ahora, pero si no vamos tenemos que rescatar lo que se ha hecho hasta ahora, debemos mantener nuestro estilo, luego, cómo lo hacemos en la cancha, pero cuando llegamos a la media cancha, donde se crea las jugadas, pero el jugador es necio por tener el balón más de lo necesario, debemos quitar esos malos hábitos, pero necesitamos un centro delantero con dinámica y potencia.

#GuiriAlAire | @hugoperez_07: "Con el tiempo va a ocurrir que vamos a encontrar jugadores con una dinámica diferente y talento diferente" pic.twitter.com/Q1QclFSUMM — EL GRÁFICO (@elgraficionado) September 21, 2021



¿Se debe buscar que los jugadores pisen con más frecuencia el área rival?

Cuando hablamos de llegar al área depende mucho, hay diferente manera de verlo, Canadá nunca salió desde atrás ante nosotros, pero porque ellos tienen jugadores adaptados al estilo de ellos y lo potencian bien, nosotros no podemos hacer eso, no podemos rifar el balón en el área rival, no podemos jugar de manera directa, no tenemos jugadores capaces de jugar así, pero cuando jugamos bien las jugadas en los primeros dos cuartos de cancha, jugando rápido, a dos toques, así sí llegamos al área rival, por eso soy una persona que no busca jugar a pelotazos, hay que hacerlo construyendo la jugada, no apoyo jugar al patadón y rifar la pelota con la defensa rival, me enfado mucho con los jugadores cuando me hacen eso, no me gusta, tampoco correr detrás del balón por no saber mantenerla con nosotros. Ante Panamá debemos buscar cómo hacemos para mantener el balón y llegar con peligro.



¿Hay necesidad de apostarle a una estrategia para solventar bien la triple fecha FIFA y no sufrir cansancio como sucedió en septiembre?

Sí y no, me pongo a pensar y pienso que en el papel México es el más fuerte, pero no debo de pensar en acomodarme según el rival, miren lo que sucedió con Honduras, quien hizo muchos cambios ante nosotros y luego Estados Unidos les mete cuatro goles con los jugadores descansados y que no jugaron ante nosotros. Para mí, el juego más importante es Panamá, debemos ganar ese juego, no me guardaré a los mejores jugadores para enfrentar a México, eso nunca lo haré, debo pensar primero en Panamá, ni pienso ahora ante Costa Rica y menos ante México. Espero que la próxima semana brinde la lista de convocados para la triple fecha FIFA.



Luego del amistoso ante Guatemala, ¿el profesor Gerson Pérez retoma su rol como nuevo DT de la sub 20?

Gerson toma las riendas de la sub 20 con los microciclos que haremos con estos jugadores porque hay que valorar lo que representa la sub 20 ahora que brinda boletos al Mundial de la categoría y a los Juegos Olímpicos de París 2024, es importante potenciar a esa selección, pero si no se tiene una idea a futuro no vamos a clasificar a un Mundial, han pasado muchos técnicos en estos casi 40 años y no se ha logrado porque el fútbol ha cambiado en la última década, se debe tener un trabajo profundo y paciencia, debemos apostarle con fogueos al 2024 y que se necesita inversión, nosotros en cuatro meses ha mejorado la inversión de patrocinadores, pero debemos ser respetuosos con esos patrocinadores que han llegado y que si seguimos trabajando con transparencia, organizados y responsables, eso nos ayudará para sostener este plan de trabajo que hemos iniciado hace cinco meses.