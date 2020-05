Pércival Piggot: "No menosprecio a El Salvador, pero su fútbol ha bajado muchísimo"

A finales de la década de los 80, Pércival Piggot apareció por primera primera vez en las canchas de El Salvador con la camisa naranja de Cojutepeque. En su país, Panamá, el fútbol no había ganado en ese entonces ninguna parcela de aceptación entre los hinchas canaleros como ahora, tras asistir al Mundial de Rusia 2018. Por lo tanto, Piggot tuvo que venir a este país y comenzar a hablar con goles. Así hizo diferencia en el equipo choricero junto a sus paisanos Rubén Guevera y Víctor René Mendieta. Con los choriceros disputaron una final en 1989 ante Firpo, pero la perdieron en penaltis.

Luego, La segunda etapa del itsmeño fue en Luis Ángel Firpo desde 1995 a 1998. En 1997, con la camisa de los toros tuvo la oportunidad de jugar su segunda final en El Salvador. Fue contra Alianza. Los firpenses no pudieron con el poderío albo y cayeron por 3-2 , en el Cuscatlán.

"Cojutepeque abrió puertas para jugadores panameños. Yo vivo muy agradecido con ese equipo. Por Cojutepeque pasamos entre 10 a 12 panameños. Fue la casa del jugador panameño. El Salvador me ayudó luego a irme a jugar a Honduras y Costa Rica. Siempre hablo con José Luis Rugamas y Mauricio "Tuco" Alfaro, con quienes fuimos compañeros en Cojutepeque. Alfaro dice hasta en son de broma de que fue él quien me enseñó a jugar a mí. El Salvador fue una escuela para mí. Me terminó de desarrollar. Para esos años, la liga de Panamá era recreativa", señaló Piggot en charla con EL GRÁFICO.

Sin embargo, para el exdelantero canalero, quien también jugó en el Victoria hondureño y en el Herediano costarricense, ha habido un cambio considerable a la baja en la calidad del balompié cuscatleco actualmente.

"Jugar en esa época en El Salvador, en 1988, era difícil. Todos los planteles tenían equipazos. Yo no menosprecio a El Salvador, pero ahora su fútbol ha bajado muchísimo. Hoy, la selección de El Salvador carece de esa jerarquía. No es como cuando llegaban a la selección Mauricio Cienfuegos, Jaime "Chelona" Rodríguez o Norberto "Pájaro" Huezo. Era incalculable la calidad del jugador salvadoreño. Ahora, desde hace algunos años, hay mucha más posibilidad de que Panamá le gane a El Salvador que El Salvador le gane a Panamá. Se han emparejado las cosas y digamos que, por momentos, Panamá ha estado encima de El Salvador, país que yo amo, porque fue mi escuela", apuntó el canalero.

Pero Piggot insistió que para ir a jugar a Costa Rica y Honduras le sirvió de mucho el paso por El Salvador. "En Herediano metí muchos goles como los que metí en Firpo. Pero en Firpo cómo no iba a meter goles, si tenía a Raúl Toro, Fernando De Moura, Marlon Menjívar y Mauricio Cienfuegos, quienes me alimentaban con balones. Gracias a Dios yo en Firpo nunca fui suplente. Estamos hablando de que ese ese equipo había entre 7 u 8 jugadores de selección y tres o cuatro extranjeros de alto nivel", explicó el exseleccionado canalero.

Ganancia

Por otra parte, Piggot, desde su faceta actual de comentarista deportivo en la cadena televisiva RPC de Panamá, le dio el visto bueno al cambio que habría en el formato de la eliminatoria mundialista de CONCACAF para Catar 2022. Se espera que el presidente de CONCACAF, el canadiense Víctor Montagliani, descarte la hexagonal y confirme que habrá 12 equipos repartidos en tres grupos de cuatro cada uno.

En ese listado de 12 equipos para la instancia final de la eliminatoria estaría Panamá que anteriormente, para un sistema de hexagonal, habría estado fuera. Con ese cambio de formato Piggot ve de nuevo al equipo mayor de su país en la lucha por uno de los tres boletos directos al Mundial de Catar.

"Si se da ese cambio en el formato en la eliminatoria a Catar 2022, a Panamá le vendría muy bien. Creo que Montagliani está haciendo esto para que Canadá también se meta. Como dicen, en río revuelto, ganancia de pescadores. Panamá entraría y replantearía la eliminatoria de otra forma. Yo soy de los que decía que Américo "Tolo" Gallegos no era el técnico que Panamá necesitaba. Por eso decía anteriormente que si Panamá no iba a la hexagonal, todos los juegos de la eliminatoria se los dieran a la última selección sub-20, que participó en el Mundial de Polonia 2019", externó el exjugador itsmeño en charla con este medio.