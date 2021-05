Peralta: "Me gusta patear en los momentos con presión"

Luis Peralta, delantero de FAS, reclamó un trozo de protagonismo en la clasificación del FAS a semifinales del Clausura, luego de ganar 4-2 al Limeño en la tanda de penaltis.

El futbolista colombiano cobró el quinto penalti y lo hizo efectivo por lo que no fue necesario que el cuadro auriazul cobrara su último disparo.



Al momento de cada disparo del FAS, la afición del Limeño, gritaba y abucheaba para tratar de desconcentrarlos.



En los 90 minutos el partido terminó con triunfo del Limeño por 2-1 y forzó a la definición del pase a semifinales desde la ruleta rusa.



"Estamos contentos y en los penales vengo considerándome bien, gracias a Dios, es una virtud y no es algo que aparece de la noche a la mañana porque lo trabajo y estoy para eso, para ayudar al equipo", dijo Peralta.



El futbolista suramericano explicó que pidió cerrar la tanda de penaltis ante Limeño.



"Yo lo pedí porque a mi me gusta patear en los momentos con presión, con la gente así y en los momentos en que parece que todo esta mal, pero hoy el equipo mostró jerarquía, cometimos errores y hay que mejorarlos para la siguiente fase", enfatizó Peralta.



Además del colombiano acertaron en su cobro Bryan Landaverde, Andrés Flores Jaco y Wilma Torres. De los cinco penaltis solo falló Kevin Reyes.



"Nos descuidamos, manejamos bien la pelota en el primer tiempo y en el segundo, lastimamos pero no fuimos precisos y no pudimos liquidar el partido y le dimos vida a ellos", analizó el cafetero desde el césped del Ramón Flores Berríos.



FAS enfrentará al Santa Tecla en semifinales en una serie en que los santanecos no se atreven a hablar de favoritos.



"A descansar y preparar la semana, esperamos seguir en este camino porque el equipo mostró buen nivel de conjunto. Habíamos entrenado los penales dos días antes", dijo.



Sobre el Limeño, Peralta reconoció el esfuerzo que pusieron para forzar la serie hasta lo último.



"Son un buen equipo, con temperamento y con jerarquía, lo intentaron y nos llevaron hasta los penales pero nosotros lo tomamos con la mejor disposición y logramos la clasificación", agregó.