Pepe: "Cuando llegué al Real Madrid, aquello era un cementerio de centrales"

Pepe salió sorpresivamente del Besiktas de Turquía para regresar al Oporto de Portugal y en sus primeras declaraciones habló de su etapa como jugador merengue y del reencuentro con Iker Casillas.

El central luso remarcó la manera de como consolidó su carrera en el Real Madrid al llegar en uno de los momentos más difíciles para los jugadores de su posición.

"Todos los jugadores que llegaban al Real Madrid, todos los centrales... era un cementerio de centrales, ninguno se afianzaba. Y el Oporto me preparó para eso. Estuve diez temporadas. Pasaron grandes centrales, con un nombre ya, y no conseguían afianzarse como yo lo conseguí", dijo Pepe.

El central de la selección portuguesa declaró sentirse feliz al reencontrarse con Iker Casillas, compañero de equipo en su paso por el Real Madrid.

"Me siento muy feliz, porque está bien. Puede ser que influyera en su decisión. Cuando llegué aquí a Oporto le hice la misma pregunta que él me hizo cuando llegué al Real Madrid. Me dijo '¿Sabes hablar español?' y yo le he dicho '¿Sabes hablar portugués?'. Y me ha dicho que bueno, que entiende, pero que le da algo de vergüenza. Le he dicho que entonces está mejor que yo cuando llegué", agregó.

Pepe firmó con el Do Dragao hasta el año 2021, luego de jugar la última temporada en el fútbol turco.