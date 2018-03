Pep Guardiola se queja por un balón marca Mitre

Después de deslumbrar al fútbol inglés con 42 goles en 13 partidos esta temporada, el ataque de Manchester City finalmente fue frenado por un club de la segunda división en la Copa de Liga de Inglaterra.Y Pep Guardiola cree saber el motivo.“El balón no era un balón apropiado para un partido profesional”, dijo el técnico del City.El líder de la liga Premier necesitó de una definición por penales para superar a Wolverhampton Wanderers en los 16vos de final, luego de 120 minutos sin goles. Fue la primera vez que el equipo de Guardiola no anota esta temporada.La competencia de copa utiliza un balón marca Mitre, diferente al balón Nike de la liga Premier. Guardiola dijo que sus jugadores se quejaron del balón después del partido.“Es inaceptable, el balón era inaceptable para una competencia de primera categoría”, dijo el timonel. “Es demasiado liviano, se mueve por todos lados, no es un buen balón. Es imposible anotar con un balón así”.La Liga Inglesa de Fútbol, que organiza la competencia, dijo que el mismo balón es utilizado en las divisiones inferiores del país y ha sido probado de acuerdo con las normas de la FIFA.“Todos los balones utilizados en los partidos profesionales tienen que cumplir con estas normas”, dijo la liga. “Sin duda, la preferencia es subjetiva, pero en general el entretenimiento visto en los partidos de anoche por la cuarta ronda demuestra que el balón no ha tenido un impacto negativo en la competencia”.Se anotaron 18 goles en seis partidos el martes, y el City fue el único equipo involucrado en un empate sin goles.El mediocampista del City, Yaya Touré, indicó que “el balón es muy liviano. Cuando lo tocas, sale flotando. Es una basura”.La primera división salvadoreña y las selecciones nacionales ocuparon hasta hace algunos años balones Mitre, pero no reportaron problemas con el esférico.