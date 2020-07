“Pensé que Ramos iba a imitar el ‘panenka’ de Messi”

El Real Madrid se impuso al Getafe (1-0) gracias a un gol del español Sergio Ramos de penalti que anotó ante David Soria, quien reconoció tras el partido que pensó que el capitán madridista “iba a imitar el ‘panenka’ de Messi” frente al Atlético de Madrid el pasado martes, pero se equivocó y no pudo detener la pena máxima, aunque acertó el lado.



“Tú ves los penaltis y luego tomas una decisión, aguantas por si lo pega a lo ‘panenka’, aguanté y luego llegar era complicado llegar. Vi el otro día el penalti de Messi y pensé que lo iba a imitar. En el Sevilla me metió uno así, sé que le gusta. Tomé esa decisión, pero no lo he acertado”, dijo a Movistar +.



“Desde que llegué aquí, los partidos contra los grandes se han definido por detalles. Esto es así, hay que continuar. Lo bueno es que el equipo tiene buenas sensaciones y toca seguir porque queda mucho para meterse ahí arriba”, analizó sobre la actuación de su equipo.



“Creo que estamos cogiendo el ritmo que habíamos perdido desde el parón. El equipo ha competido bien, en estos partidos los detalles se pagan, si no yo creo que el empate habría sido justo”, amplió.



Un David Soria que no quiere pensar en clasificarse para la Liga de Campeones, si no ir partido a partido: “Nosotros estamos pensando en Osasuna ahora. No puedes mirar solo hacia arriba, también hay que mirar hacia abajo que hay equipos que vienen muy fuertes”, declaró.