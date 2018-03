Pendiente reunión clave para continuar Copa El Salvador

La Copa El Salvador sigue tras bastidores. Todavía no tiene fecha para su continuación y tampoco se han definido los cruces entre los clubes de primera, segunda y tercera división que se metieron a la fase eliminatoria.Al respecto, el gerente de la primera categoría y uno de los principales actores para que se realizara la competición, Eliseo Juárez, manifestó que el encuentro de autoridades sigue pendiente."Todavía no (hay reunión), pero ya pronto les vamos a dar esa información", expresó a este periódico Juárez, a la vez que dijo que el formato de eliminación aún debe discutirse con los miembros de las ligas de ascenso.De acuerdo a lo planteado por el presidente de la primera, Lisandro Pohl, el torneo se efectuará en una ronda eliminatoria a un partido, aunque no dio detalles de sedes ni reparto de taquillas. Todo eso debe conversarse aún con la segunda y tercera división.Por su lado, José Vásquez, representante del Limeño -uno de los equipos del circuito mayor que avanzó de ronda-, indicó que "de fechas no se ha hablado. Sí se va a llevar a cabo, siempre está en los planes; se está haciendo la reestructuración pero no se ha determinado todo".De hecho, tampoco se han definido las llaves eliminatorias ni qué pasará con el cupo del Universidad de El Salvador en la Copa El Salvador. Los escarlatas descendieron a segunda pero no jugarán el ascenso.Sobre un posible sorteo, Vásquez comentó que "en la próxima reunión se va a hacer eso con los clasificados a la siguiente ronda". Por lo demás, la continuación de la competición, que arrancó el 19 de octubre del año pasado, es una incógnita.