Peñaranda tuvo fe en jugar y le anotó a Firpo

El colombiano Raúl Peñaranda fue novedad en el ataque de FAS a la par de su compatriota Luis Perea el pasado miércoles en el juego ante el Firpo por la jornada dos de la fase de hexagonales del torneo Apertura 2020, donde los santanecos ganaron 2-0 con un tanto de él a los 20 minutos de juego y que facilitó desde ese instante a que el conjunto asociado se adueñara del control del partido ante un Firpo que les exigió al máximo.

El originario de Santa Marta admitió que fue una sorpresa saber que iría de titular ante los pamperos y que eso le hizo esforzarse más para retribuir la confianza del técnico Jorge Roidríguez a su vocación goleadora.

“Esperaba mucho este momento para anotar, afortunadamente llegó, en los últimos partidos he entrado de cambio ya que el profesor me ha tenido en cuenta de entrar, siento que había hecho muy bien las cosas pero me faltaba ese punto de hacer gol que para nosotros los delanteros es muy importante”, reconoció el atacante magdaleno.

Sobre su escasez goleadora en el Apertura 2020 donde apenas ha anotado dos goles e incluso debió esperar siete fechas para volver a marcar, el jugador colombiado aseguró que “posiblemente porque en los últimos juegos he estado jugando en una posición que no es la mía en la cancha como lo es de un nuve, pero me siento bien donde el profesor me ha colocado y gracias a Dios aporté mi granito de arena para el gran triunfo que obtuvimos ante Firpo”

Sobre su gol ante la gran asistencia del argentino Guillermo Stradella desde la banda derecha, Peñaranda confesó que “afortunadamente estaba en el momento justo para puntear esa pelota, se lo venía pidiendo mucho a Dios y mentalizado desde que me dijeron que iba de inicialista justo minutos antes del partido, fue satisfactorio haber anotado y poder ayudar al equipo”, recalcó.

El delantero sureño admitió además que la irregularidad que ha mostrado el equipo en algunas fechas del Apertura ha puesto en muchas ocasiones en entredicho la verdadera capacidad del equipo en la liga, aunque destacó la racha de seis partidos que tiene FAS de no perder.

“Lo importante es que tenemos muchas fechas que no perdemos en la liga, eso también es importante y eso se valora en el grupo. Lo ha fortalecido mucho, en la parte mental como física y para nosotros es importante mantener la portería en cero porque tenemos jugadores importantes que si los dejan jugar con claridad en cualquier momento te pueden marcar gol y ayudar a ganar un partido”.