Peñaranda espera seguir en el país

El delantero colombiano, Raúl Peñaranda, no seguirá con el FAS para el próximo Clausura 2021 y el sudamericano espera concretar una de las opciones para seguir en el fútbol salvadoreño.

Jorge Rodríguez, técnico de los tigrillos, señaló que no le renovarán contrato al delantero. "En el caso de Peñaranda, terminó contrato y queremos ver otras caras en el equipo que puedan venir a aportar y son decisiones que se toman, ver lo que el equipo necesita", dijo Rodríguez. Al respecto, el cafetero aseguró que espera que el equipo haga oficial su salida aunque ya espera movimientos para seguir en el fútbol salvadoreño.

"Se me terminó el contrato y lo más probable es que no continuaré. Hablé con ellos y solo espero que hagan oficial la decisión. Quiero seguir en el país, estoy manejando eso y no viajaré a Colombia en estos días para arreglar todo, no sería bueno irme y luego volver la próxima semana. En eso estoy, concretar algo en los próximos días", dijo el colombiano.

Peñaranda hizo un balance sobre el papel del equipo en el Apertura 2020 y destaca que faltó un poco más para superar a un rival como lo es el Alianza. Espera, por el bien del FAS, que se le dé continuidad al proyecto de Rodríguez.

" Desafortunadamente, con el gran plantel que teníamos y el objetivo que teníamos como grupo no se pudo alcanzar. Lo primero era llegar a la final y después pelear por el título que era lo que todos queríamos, pero pienso que si le dan continuidad proceso que lleva 'el Zarco' sé que se van a conseguir cosas importantes. Al plantel no hay que hacerle muchos cambios porque tiene jugadores de buena calidad", expuso Peñaranda.

El colombiano anotó tres goles en el Apertura 2020 e hizo uno en el Clausura 2020, el cual fue suspendido debido a la pandemia del COVID-19.

"Queda la experiencia que el equipo debe jugar como si fuera una final. Ante el Alianza regalamos ese primer partido. En lo personal, siempre dí lo mejor de mí, quizá en los números a uno como delantero lo miden mucho por los goles. No fue lo mejor que tuve pero me entregué al equipo", dijo.

" Me voy con la tranquilidad que lo dí todo y espero que se presente otra oportunidad. También sé que no me pusieron en mi posición y me tocó rebuscarme por la pelota, pero eso es parte del fútbol y si me ponen de arquero, con gusto hubiera jugado", finalizó.