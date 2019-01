Peligra la participación del Firpo en el Clausura 2019

El Luis Ángel Firpo podría no inscribirse en el torneo Clausura 2019. ¿El motivo? Tiene dos demandas por incumplimiento de contrato de los jugadores Nelson Barrios y Gustavo López, las cuales debe resolver a más tarde este viernes 4 de enero.

José García Ferreiro, directivo del Firpo, afirmó esta tarde que la demanda de Gustavo López ya está resuelta y solo queda pendiente llegar a un acuerdo en el caso de Nelson Barrios.

Pero López dijo que eso es falso y que lo que hubo fue un acercamiento para intentar "negociar", pero él no accedió.

"Entiendo que eso está avanzado porque nosotros tenemos que inscribir el equipo si o si el viernes, todo eso está en manos del presidente (Modesto Torres). Estamos en contacto con el abogado de Nelson Barrios. Con el otro caso de la Bestia (Gustavo López), ese creo que ya está arreglado", dijo García Ferreiro en plática con EL GRÁFICO.

López dijo que tanto él como Nelson Barrios esperan resolver el caso lo más pronto posible.

"No me han pagado todavía. Querían negociar pero les dije que no. Como hasta pasado mañana tienen para inscribir, entonces queremos que nos paguen todo", reaccionó López.

Barrios y López demandaron al Firpo ante el departamento jurídico de la Federación Salvadorena de Fútbol (FESFUT) por incumplimiento de contrato desde septiembre de 2018, luego de ser puestos como jugadores transferibles aún con contrato vigente.