Pelé fue hospitalizado por "agotamiento severo"

El astro del fútbol Pelé fue hospitalizado en Brasil tras sufrir un cuadro de "agotamiento severo", informó hoy la Asociación de Cronistas de Fútbol del Reino Unido (FWA, por sus siglas en inglés), que esperaba al ex jugador para una gala en Londres en los próximos días.

Pelé sufrió un colapso en la mañana del jueves pero no hay indicios de que se trate de "algo más serio", comunicó la FWA apuntando a contactos con el entorno de "O Rei".



"Pelé colapsó y fue llevado al hospital en Brasil, donde fue sometido a una serie de pruebas que apuntan a un agotamiento severo", señaló el comunicado.

"Está con suero mientras los doctores monitorean su recuperación. No hay indicios de algo más serio que el agotamiento", señaló la asociación.

El portal "GloboEsporte", por su parte, aseguró en Brasil que el ex jugador, de 77 años, no había sufrido ninguna crisis y que había cancelado el viaje a Londres sólo para evitar el cansancio, citando también a fuentes de su entorno. Los representantes de prensa del ex futbolista no se pronunciaron hasta ahora.

Pelé estuvo esta semana en Río de Janeiro para participar en el acto de inicio del Campeonato Carioca, el torno regional de Río. Al "rey del fútbol" se le vio caminando en el escenario con ayuda de un andador.

El mítico ex futbolista del Santos y tres veces campeón del mundo con la "canarinha", considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, debía estar el domingo en Londres para participar en un homenaje que le preparó la FWA.

El acto se celebrará sin su presencia, según la asociación. "Estamos hablando de la posibilidad de que se una a nosotros en mayo para la Cena del Futbolista del Año", agregó.

Pelé tuvo que ser hospitalizado varias veces en los últimos años debido a problemas de salud.

En diciembre de 2014 pasó varios días en una unidad de cuidados intensivos en Sao Paulo tras sufrir una infección posterior a una operación para retirarle cálculos. En 2015 volvió a ser internado para someterse a operaciones en la columna y en la próstata.