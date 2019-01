Pelé encontró a su 'sucesor' en el fútbol

MADRID. El exjugador brasileño Edson Arantes do Nascimento, "Pelé", no duda de que el delantero francés Kylian Mbappé puede ser su heredero futbolístico y convertirse "en el nuevo 'Pelé'" después de lo que ofreció en el pasado Mundial de Rusia y con el París Saint-Germain.

"Ha ganado el Mundial con 19 años, pero yo tenía solamente 17. Me acerqué a él diciéndole que casi me había igualado. Creo que puede convertirse en el nuevo Pelé. Muchos piensan que dije eso para ser simpático, pero no, no es una broma", asegura Pelé en una extracto de la entrevista a la revista 'France Football' que saldrá este martes.

Por otro lado, el mítico '10' de la 'canarinha' también habla de Neymar Jr: "La gente cree que le doy demasiados tirones de orejas, pero un padre no critica nunca, educa. Cuando digo que es nuestra criatura, es que le consideramos como un hijo del Santos".

"Lo que yo hago es por su bien, quiero lo mejor para él y para nuestra selección. Voy a hacer todo lo posible por ayudarle y para hacerle mejorar, no hay que preocuparse por eso", añade el triple campeón del mundo.