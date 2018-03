“Pelé” Zapata, el ex jugador del Platense de Honduras que aconseja al Alianza

Menos de cinco meses jugó el delantero salvadoreño Luis Baltazar “el Pelé” Zapata con los tiburones del Platense de Honduras, a finales del año 1979, pero fueron suficientes para conocer la idea del equipo. Por eso aconseja al Alianza que no se confíe, en el choque de Liga CONCACAF.

Zapata reforzó al Alianza en una fase final del toneo de 1979, luego de regresar del Puebla de México. Después de eso decidió probar suerte en Honduras y terminó en el Platense.

En ese entonces los tiburones entrenaban en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, pero que sus partidos los hacían en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.





“Estuve poco tiempo porque el equipo tenía problemas más que todo económicos. Pero la gente fue buena, me trató bien. Los sueldos no estaban bien, di por finalizado mi contrato porque el equipo no estaba cumpliendo. Hablé con el presidente y pedí mi salida antes de que terminara el campeonato”, sostuvo.

Zapata recuerda que marcó “muchos goles, no recuerdo la cantidad, pero le anoté al Marathón, al Olimpia, al Independiente de San Pedro Sula, a los equipos de la costa como el Vida, a los grandes de Honduras”.

UN CONSEJO PARA EL ALIANZA

Sobre el partido que esta noche debe enfrentar el Alianza ante su similar catracho, Zapata sostuvo que los albos se deben cuidar.

“Deben de tener cuidado, es cosa seria ese equipo. Cuando yo jugué los partidos de local eran en San pedro Sula y de local ese equipo era muy fuerte”, expuso.

Luego agregó: “la afición es un poco aguerrida, bochinchera y todo, pero nunca tuve problemas, me trataron bien, metí mis golitos y demostré”.