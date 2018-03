Pelé: “Dybala y Maradona solo tienen en común que juegan con la pierna izquierda”

Según el "O Rei" el delantero argentino y de la Juventus italiana no "es tan bueno" como dicen.Pelé también comentó sobre la comparación que hacen de Dybala con Diego Armando Maradona. “Decían que podía ser el sustituto de Maradona, pero sólo tienen en común que juegan con la pierda izquierda”, dijo el exastro brasileño.Las declaraciones Edson Arantes do Nascimento fueron mientras comentaba el partido de la albicileste contra la canarinha en Australia y que fue el debut del técnico Jorge Sampaoli.Argentina ganó 1-0 a Brasil en un duelo en el que no pesó Messi, dybla ni Higuaín.Pelé es el segundo exjugador brasileño que hace criticas a Dybala, jugador de 23 años. Antes cuestionó su desmepño Zico después de la final de la Liga de Campeones entre Juventus y Real Madrid.