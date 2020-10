Pelé, 80 años de récords que persiguen Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo

Sin embargo, el exdelantero, considerado por la FIFA el mejor jugador del Siglo XX y para muchos especialistas el mejor de todos los tiempos, sigue siendo el "Rey" y lo será durante bastantes años más, al menos en el apartado de coronas mundiales.

1. EL ÚNICO EN GANAR TRES MUNDIALES: 1958, 1962 y 1970.



Pelé debutó como profesional con el Santos en 1956 con apenas 15 años y dos años después ganó su primer Mundial en Suecia, el primero además para la Canarinha.



La selección brasileña olvidó la histórica derrota del "Maracanazo" de ocho años atrás con la irrupción de un joven negro, de familia humilde y que tenía apenas 17 años. Su debut con el combinado nacional había sido un año antes.



Pese a su corta edad, Pelé fue fundamental en el torneo. En la final marcó dos de los cinco goles de Brasil contra Suecia (5-2).



Cuatro años después, el legendario camisa 10 sumó su segunda estrella en Chile, aunque una lesión en el segundo partido le hizo perder casi todo el campeonato.



La tercera corona la consiguió en México en 1970, en la que fue su mejor actuación en un Mundial.



Se transformó así en el único jugador con tres cetros mundiales. Nadie lo ha conseguido hasta la fecha. Dos de sus compatriotas estuvieron cerca: Cafú y Ronaldo Nazário, con dos cada uno (1994 y 2002), pero perdieron la final de 1998 ante Francia.



Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ambos con más de 30 años, ni siquiera han ganado un Mundial con Argentina y Portugal, respectivamente.



El único que parece que podría poner en riesgo ese hito es el francés Kylian Mbappé, quien ganó en 2018 su primer Mundial con apenas 19 años y, si las lesiones le respetan y mantiene su nivel, podría disputar al menos otros tres.



2. MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA, AUNQUE CON DIVERGENCIAS



Pelé se retiró de los terrenos de juego el 1 de octubre 1977. Según sus cuentas, anotó 1.283 goles a lo largo de su carrera deportiva entre partidos oficiales y no oficiales. No obstante, esa cifra aún hoy es discutida y según la fuente varía. Unos hablan de 1.281 y otros aseguran que fueron 1.282.



No obstante, desde que se jubiló nadie se ha acercado a esos números. Messi y Cristiano, en la recta final de sus vidas deportivas, todavía necesitan cerca de 300 goles para llegar al millar, según reseñó el portal 'Goal'.



Si se tienen en cuenta únicamente los partidos oficiales, también hay divergencias sobre si Pelé anotó 767 o 757.



Cualquiera de esas dos marcas sí es más probable que sea superada en el corto plazo por Cristiano Ronaldo, del Juventus, o Messi, del Barcelona.



El portugués, de 35 años, con los dos tantos que le marcó al Roma el mes pasado llegó a 742, mientras que el argentino, de 33 años, superó la barrera de los 700 el pasado 30 de junio y también tiene con posibilidades.



3. MÁXIMO GOLEADOR CON LA CAMISETA DE UN SOLO CLUB



El astro de Rosario tiene más cerca otro hito aún en manos del gran goleador brasileño: el de máximo anotador histórico con un solo equipo.



Pelé transformó 643 goles en partidos oficiales en el Santos, donde militó durante 18 años. Un récord que sigue vivo desde que abandonó el conjunto albinegro en 1974.



Messi tiene a tiro esa marca. Según las cuentas del club catalán, el delantero llegó a 636 goles el pasado martes en la victoria por 5-1 del Barcelona sobre el Ferencváros por la fase de grupos de la Liga de Campeones.



Una diferencia mínima que podría acabar antes de finalizar este 2020, curiosamente el año en el que Lionel a punto estuvo de abandonar el club donde se crió -y con eso el posible récord todavía en manos de Pelé- tras solicitar su salida en el famoso burofax que puso a temblar a la directiva azulgrana.



4. MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN BRASILEÑA



Pelé aún consta como el máximo goleador histórico de la selección brasileña, aunque tal vez por poco tiempo más después de casi 60 años liderando esa estadística. El triple campeón mundial marcó 77 goles en partidos oficiales con la Canarinha.



En la segunda posición aparece la actual estrella de la selección verde-amarilla, Neymar, quien a sus 28 años ha anotado 64 dianas y aún tiene recorrido en el combinado nacional.



El delantero del París Saint-Germain, que este año ha vuelto a mostrar su mejor nivel, superó la semana pasada a Ronaldo Nazário con los tres goles, dos de ellos de penalti, que materializó en la victoria por 2-4 ante Perú, en la segunda jornada de las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar 2022.



Pero todavía tiene muy lejos, por no decir casi imposible debido a su edad, superar los tres mundiales que ganó el Rey.