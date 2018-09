Pekerman no sigue como entrenador de Colombia

El argentino José Pekerman dejó hoy de ser el director técnico de la selección de fútbol de Colombia después de seis años al frente del equipo.

"Hoy el profesor José Pekerman ha manifestado su decisión de retirarse de la selección de Colombia de mayores, da por cumplido un ciclo altamente exitoso", indicó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

En una rueda de prensa que brindó junto al entrenador, el dirigente de la federación señaló que no tienen "un plan A, B o C" para un nuevo estratega y afirmó que de momento están "asimilando el duro golpe de la salida de Pekerman".

El argentino estaba al mando de la selección de fútbol desde hace seis años y logró llevar a Colombia a los Mundiales de 2014 y 2018. En Brasil, el equipo hizo historia al llegar a los cuartos de final y en Rusia 2018 el conjunto colombiano se despidió en octavos ante Inglaterra.

"Haber conseguido poder asistir a esos campeonatos eran el objetivo central para el cual nosotros habíamos contratado al profesor y a su cuerpo técnico", indicó Jesurún. "Lo que hemos ganado estos últimos años se convierte en un reto para intentar superarlo", añadió.

PEKERMAN, SIN PISTAS DE SU FUTURO

De su parte, Pekerman indicó que Colombia significa mucho para él y que ver al país "arriba en la clasificación FIFA" era algo que lo ilusionaba.

"Da tristeza no seguir, mirar a los chicos y ver lo que lograron. La selección termina impulsándonos (.) Ojalá todos se unan. No estemos conformes con lo que se hizo, hay un camino duro y hay que continuar", señaló Pekerman.

El argentino se negó a entregar detalles de lo que se viene en su carrera profesional. "Cómo voy a estar pensando qué voy a hacer si no duermo desde que se acabó el Mundial. No he visto a mi familia. El compromiso siempre está primero, no puedo hablar de lo que viene", indicó.

La semana pasada, la FCF indicó que la reunión que se realizó hoy tenía el objeto de "escuchar del entrenador, como cabeza de su cuerpo técnico, los planes para el futuro próximo".

Hace dos semanas fue anunciado que Arturo Reyes, entrenador del equipo Sub 20 de Colombia, dirigirá al equipo de forma interina en los amistosos que se realizarán en los próximos días en Estados Unidos.