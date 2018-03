Pedrozo anunció que no seguirá con FAS

Emiliano Pedrozo salió inconforme con la derrota ante el Santa Tecla porque a su criterio merecieron quedarse con la serie, pero aseveró que les faltó en la manga de cuartos de final y toda la campaña un delantero con peso ofensivo y gol; al mismo tiempo, aprovechó para informar que no seguirá con el equipo tigrillo tras finalizar contrato esta noche.El estratega manifestó que “es duro quedar eliminado, arriesgamos, adelantamos líneas, pero dimos un espacio. Me voy tranquilo porque perdí la eliminatoria ante un gran equipo, al que mejor juega. Hasta el 90+3’ tenían la eliminatoria ellos, y al final por eso lo celebraron”.A criterio del estratega, el principal problema fue en definición: “sufrimos de la puntería que no hemos tenido en todo el torneo, tuvimos las dos jugadas más claras del partido, no pudimos terminar en la posición que queríamos (en la tabla general) por la falta de gol, no tuvimos ese delantero que marcara siete u ocho goles que dan delanteros como Fito Zelaya (Alianza), Javier Lezcano (Pasaquina), Bladimir Dïaz (Chalatenango), nos hace falta un referente.”Sin embargo, “me voy satisfecho, estuvimos dos meses al frente del equipo, orgulloso por el esfuerzo y sacrificio, se compensó con resultados que nos llevó hasta los cuartos de final, solo palabras de elogios para los jugadores porque dieron el esfuerzo”.Dejó en claro que “terminé contrato, entregaré el informe técnico, terminamos siendo un equipo competitivo. Estuvimos cerca de clasificar, no marcamos y el Santa Tecla no perdona, los jugadores se fueron tristes. Fue mi último partido con el FAS, fue firmado mi contrato un 23 de junio de hace un par de años, para todos el futuro es incierto, pero me siento orgulloso de mi trabajo”.