Pedro, hospitalizado en Pekín tras amistoso con el Chelsea

PEKÍN, CHINA. El jugador español del Chelsea, Pedro Rodríguez, sufrió una conmoción cerebral en el encuentro amistoso que jugó este sábado ante el Arsenal en Pekín, según confirmó su entrenador, Antonio Conte, en rueda de prensa.

"Creo que ha tenido una conmoción cerebral, y nuestro médico ha decidido llevarle al hospital para que le traten adecuadamente", explicó el técnico italiano, que añadió que Pedro "debería estar bien".

En el minuto 27 de la primera mitad, el atacante internacional español chocó con el portero rival, el colombiano Ospina, tras lo que tuvo que ser sustituido y, aunque abandonó el terreno renqueante, no necesitó ser trasladado en camilla.

Conte confirmó que Pedro no viajará con el equipo la noche de este sábado hacia Singapur, donde se incorporará a la concentración el también delantero español Álvaro Morata, recién fichado por la escuadra londinense.

Pedro "se quedará en Pekín. No sé si pasará la noche en el hospital, pero si está bien viajará mañana para reunirse con nosotros en Singapur", indicó el entrenador.

El técnico, interpelado acerca de la posible salida de Diego Costa, reiteró que no quiere "hablar de jugadores que no estén aquí" (el delantero obtuvo permiso del club para no acudir a la gira asiática) e insistió en que es "una situación que está cerrada para mí".