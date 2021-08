Pedro Hernández, sobre el Alianza: "No vemos que sea momento para encender las alarmas"

Pedro Hernández, vicepresidente del Alianza, habló del momento que pasa el equipo albo y a su criterio el tema de selección le pasa factura, pero recalcó que no es momento para encender las alarmas.



Alianza tuvo un arranque demoledor tras imponerse 4-1 al Limeño en la primera fecha. Sin embargo, han venido de más a menos en sus últimos compromisos. El domingo anterior cedió sus primeros puntos en el Cuscatlán al empatar 1-1 contra Firpo en el partido estelar de la fecha 4.



De 12 puntos posibles, el cuadro capitalino solo ha logrado cinco y suma tres jornadas sin ganar.



"Creo que el tema selección hoy por hoy nos está pasando factura", dijo el dirigente ante la pregunta sobre el comienzo del conjunto paquidermo en el Apertura.



Para Hernández el equipo reaccionará y explicó que es muy pronto para sacar conclusiones.



"Acabamos de terminar la fecha 4, nosotros como directiva creemos que para sacar conclusiones es muy temprano. De hecho por la mañana (del lunes) tuvimos una reunión de junta directiva y por la tarde estuvimos reunidos con el gerente deportivo y con el Tigana haciendo una evaluación de estos cuatro partidos y qué es lo que hemos tenido", explicó Hernández.



También opinó de los resultados del equipo. "Por lo menos consideramos que el partido contra Platense ya demostró porque es duro en su casa, luego el partido contra Chalatenango; el Sombrero es un estadio que se nos complica y el empate con Firpo. Creemos que vamos en el camino recuperándonos para obtener los resultados que todos queremos pero no consideramos y no lo vemos en este momento que sea para encender las alarmas", dijo.



El próximo partido del Alianza será contra el Once Deportivo en Ahuachpán, pero el equipo solictó una reprogramación de este encuentro debido a la ausencia de siete jugadores por compromisos con la selección nacional.



En la fecha 6, los albos reciben al FAS en el Cuscatlán y en la séptima jornada visitarán al Metapán en el Calero Suárez.