Pedro Hernández: “No había convocatoria legal para la elección”

El presidente de la primera división, Pedro Hernández, mostró su postura acerca de la elección de Hugo Carrillo y Leonel Hernández como representantes de la primera división para el próximo directorio de la FESFUT y anunció que la elección no se llevó a cabo de la manera correcta.

El presidente de Alianza comentó que la convocatoria para la sesión extraordinaria no se hizo de manera legal y que no había suficientes miembros del quórum para respaldar dicha elección.

“No había convocatoria legal para la elección y tampoco existió quórum para que se realizará la elección. No hay forma sin 7 participantes que se instale, o sea, no es legal la elección de los 2 miembros”, explicó Hernández.

Hay que mencionar que el quórum se efectuó con seis representantes y según explican los estatutos, se necesita un mínimo de la mitad más uno, en este caso siete para realizar la elección.

Estatutos de la liga sobre la elección de sus representantes

Uno de los puntos en los que se aferra el dirigente de la primera división es que la notificación de la sesión extraordinaria fue firmada por Oskar Cruz, ex gerente de la liga y una persona que supuestamente no tiene autoridad para convocar dicha sesión. Roberto Arias Shente es el nuevo gerente de la primera según explica Hernández.

“La convocatoria anterior la firmó el ex gerente de la liga. El no tiene poder de convocatoria según los estatutos. El nuevo gernete es Roberto Arias Shente. Sí, hay una notificación, pero es ilegal, la FESFUT no tiene autoridad para fijar fechas de elección. Eso es competencia de la primera”, expresó el presidente de la liga.

Notificación de sesión extraordinaria de la primera división firmada por Oskar Cruz

Notificación de la FESFUT a la primera división para la elección de representantes de la liga

Cabe destacar que el presidente de Alianza adelantó que convocará a nuevas elecciones el próximo 30 de abril para conocer a los nuevos representantes de la primera división en el directorio del comité ejecutivo para 2026.

“Voy a convocar a elección de los 2 miembros para el 30 de abril”, agregó Hernández.