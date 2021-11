Pedro Hernández: "Ha sido la temporada en que la afición nos ha fallado en las gradas"

Pedro Hernández, vicepresidente de Alianza, habló en el Güiri Güiri al Aire sobre el desempeño de los albos en el Apertura 2021, compartió algunas valoraciones sobre la selección nacional y confirmó su interés en una posible postulación a un cargo del comité ejecutivo de la FESFUT.

El directivo albo reveló que la asistencia de aficionados para los partidos como local del Alianza ha venido a menos.

¿Cómo califica la temporada en lo deportivo? Fue la primera pregunta para el directivo del Alianza.

"Como Alianza creemos que ha sido una temporada normal, podemos sumar nuevamente más de 50 puntos, que el Hombre Gol hoy por hoy le pertenece a Alianza y estamos muy cerca de un título que no siempre lo tiene un jugador nuestro que es del portero menos vencido, somos el equipo con más goles y tenemos un montón de estadísticas a nuestro favor que gracias a Dios, Alianza ha logrado mantener en los últimos años", explicó el vicepresidente del conjunto capitalino.

"Las cosas han salido como las hemos planificado a pesar que las primeras jornadas tuvimos algunos resultados que cierta gente comenzó a increpar a nuestro técnico de manera injusta, pero el tiempo le ha dado la razón a nuestro técnico", reforzó.

Hernández reveló que la asistencia de público en los juegos como local no ha sido la esperada.

"Creo que ha sido la temporada en que la afición nos ha fallado en las gradas. Nosotros esperamos un poquito de incremento en las taquillas de un torneo a otro, normalmente somos un equipo que trabajamos para sumar más afición cada campeonato, hacemos nuestro presupuesto basados en eso y considerando el torneo anterior. A partir de la pandemia ha marcado un antes y un después en la parte de las taquillas, sin embargo cuando salimos de la pandemia no ha sido tan mal como este torneo, este torneo ha sido malísimo para Alianza, nos reforzamos mucho mejor y hemos estado un poco complicado en la parte económico, son cosas que se dan y como directiva tenemos que buscar alternativas", explicó Pedro Hernández,

¿Qué tanto le ha bajado la asistencia de público? Fue otra de las interrogantes para el dirigente albo.

"Si hago una comparación numérica del torneo pasado con este, yo le puedo decir que nuestra asistencia, fácilmente, bajó entre un 65 a un 70%, en muchos juegos de local hemos jugado como que estuviéramos jugando a puerta cerrada; si no es por nuestras barras organizadas que siempre están allí, luego pocos aficionados", mencionó.

En la opinión de Pedro Hernández la baja de aficionados en los estadios no ha sido un tema exclusivo de Alianza.

"Ha sido para toda la liga mayor en general, no solo para Alianza, creo que la mayor parte de estadios han estado con menos afición, es mi percepción y no tengo datos de los demás equipos, hablo por Alianza", enfatizó.

Hernández mencionó que tienen estrategias para revertir la situación. "Hemos hecho campañas para atraer aficionados, nuestro jugadores las han hecho, hemos estado en redes sociales y ahora estamos con Alianza Multimedia y el Minuto Albo, tenemos previa en YouTube y mediáticamente se ha hecho lo que nunca se ha hecho en Alianza, pero aún así no tenemos el resultado favorable", dijo.

En el tema de los patrocinios, Perdo Hernández mencionó que "gracias a Dios se han aumentado los patrocinios y lastimosamente ya no hay espacio para otros patrocinadores que nos han estado buscando para el uniforme".

De acuerdo al directivo implementarán de nuevo las Tribunas familiares y que los niños puedan acompañar a los jugadores y generar esa cadena de gente que tiene un motivo adicional para llegar al estadio".

Respecto al próximo torneo, Pedro Hernández adelantó detalles. "El acuerdo que se alcanzó con el profe Tigana es que iba a estar como técnico hasta donde él quisiera, es una decisión de él de seguir o no, yo esperaría que si y cuando tuvimos este impase de los primers partido, me acerque a platicar con él y me dijo que platicaramos al final del torneo. En nuestras proyecciones y metas esperaríamos que él siga como director técnico".

También reveló que a varios jugadores se les vencerá el contrato. "Tenemos vencimiento de bastantes contratos, no prevemos cambios significativos en nuestro equipo pero tenemos bastantes jugadores que se les termina contrato en diciembre, pero a ningún extranjero se le termina contrato en diciembre sino hasta el otro año".

En la charla no podía faltar el tema de la selección de El Salvador y se le consultó si ve algún cambio en la institucionalidad de la FESFUT.

"Todo es bien sencillo para mí y la situación es que hoy por hoy estamos con probabilidades, casi fuera del Mundial, de ocho equipos en contienda, estamos en el séptimo lugar y nos falta ir a visitar Honduras, tenemos la posibilidad que podamos quedar en el último lugar, no hemos metido tanto goles y no sé de qué mejorías podríamos estar hablando en el ámbito deportivo", expresó.

"Yo estoy esperando ver quiénes son las personas que se postularán para el nuevo comité ejecutivo (FESFUT) y como lo he dicho muchas veces, yo sí tengo interés, siempre y cuando de los que están no exista ninguna persona que se pueda postular, porque si no es volver a ir a perder el tiempo. Ahí depende mucho de las elecciones", comentó a la mesa más redonda.

También ve con recelo algunas acciones de algunos miembros del actual comité ejecutivo. "Muchos de los ejecutivos ya andan en campaña repartiendo dinero a muchas ligas. Ojalá ellos tomen conciencia y vean que realmente ha sido un fracaso la clasificación a Catar, hoy por hoy, como salvadoreño esperaría que pase algo y ganemos todos los partidos y clasifiquemos pero con probabilidades casi fuera pero séptimo lugar de ocho, no sé si eso es una mejora o si con el otro entrenador estaríamos en el mismo puesto", explicó.