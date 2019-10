Pedro Cubillo: "En el Cuscatlán es donde Alianza debe aprovechar ante Motagua"

Pedro Cubillo, también conocido por el aliancismo como "El Halcón", recordó en plática con Deportes Grupo LPG el título de los albos en el torneo Grandes de Centroamérica de 1997.

Cubillo, hondureño-costarricense, cuidó el arco blanco en la final contra Saprissa y puso su sello para ese título centroamericano. En esa época también fue garantía para que los albos se quedaran con el título de 1996-1997 a escala local.

Tras haber sido parte del último título regional de los albos y como conocedor de la liga catracha, porque jugó en Marathon en los años 90, el exguardavallas, desde Houston, habló de la serie de semifinales de Liga CONCACAF entre Alianza y Motagua, que iniciará este jueves en el Cuscatlán.

¿Cree que en esta serie de semifinales ante Motagua, de Honduras, Alianza tenga una buena oportunidad para resurgir a escala regional?

He visto que se ha quebrado en las finales. No sé qué le pasa que cuando va a las finales las pierde. Hace un buen campeonato y cuando tiene que ser campeón, el equipo se cae por goles infantiles o porque no anota. El equipo llega a la final y cuando tiene que ganar no gana. Está faltando ese extra. Ahora va ante Motagua y su visita a Honduras va a ser complicada. El equipo Motagua anda bien en estos momentos. Recuerdo que nosotros fuimos a jugar con Alianza en Costa Rica la final de grandes de Centroamérica. No habíamos cobrado sueldo y quedamos campeones. No habíamos cobrado sueldo, pero teníamos ganas de triunfar.

Pero ahora Alianza está solvente en lo financiero. ¿Considera que por ese punto la responsabilidad debe ser mayor para sacar adelante la serie?

Recuerdo que para la final de Grandes de Centroamérica de 1997, Saprissa acordó por 'x' cantidad de dinero jugar la final a un solo partido en el estadio Ricardo Saprissa, porque estaba seguro de que nos ganaba. Pero al final fue Alianza el que ganó el título. Saprissa sabía que éramos un equipo al que no le pagaban y que andábamos caídos en ese aspecto y se jodieron. Fue complicado el juego. Agarré todos los balones que pude. Recuerdo que Juan Carlos Masnick, nuestro entrenador,. me daba $1,000 por penal tapado

Alianza, si supera las semifinales, podría ser rival de Saprissa u Olimpia en la final de Liga CONCACAF. ¿Cree que las dos llaves de semifinales están parejas?

Mirá, en este momento Olimpia anda mejor que Saprissa. Alianza tendría ventaja si la final fuera contra Saprissa. Olimpia sí anda bien. Saprissa ya no es aquel equipo fuerte de antes.

Alianza será local este jueves en la ida ante Motagua y luego cerrará en San Pedro Sula en la siguiente semana (31 de octubre). ¿Cree que ese detalle pone más dificultad para los albo en esta serie?

En el Cuscatlán es donde Alianza debe aprovechar ganar y por 2 o 3-0 o más si puede. El de vuelta, sin ventaja, es difícil, aún ganando en casa por 1-0 le será difícil. Alianza debe aprovechar en el Cuscatlán, para que en San Pedro Sula estar bien. Contra Olimpia, en 2017, iban con ventaja de 1-0 en el juego de ida y allá en Tegucigalpa perdieron

Motagua será local ante Alianza en San Pedro Sula, pero sin público. ¿Eso puede ser determinante a favor de los albos?

Pienso que sí. Pero jugar en el Olímpico de San Pedro es difícil, porque a veces hay mucho viento . Es una cancha fea. El Olímpico es como estar jugando en el Flor Blanca. Pero hay que traer a cuenta que se va a jugar sin público. No va a haber gente que esté molestando a Alianza. Eso puede ser como que Alianza esté jugando en su casa.

Ahora, como en su paso por Alianza en 1996-1997, Alianza tiene un portero extranjero, Rafael García (uruguayo-salvadoreño). ¿Cómo mira ese detalle?

Ya lo pude ver y es muy buen portero, pero le falta eso, ganar un torneo regional. Cuando alcance eso, va a ser mejor que yo. Mi respeto para él como portero, pero le falta ese extra. Tiene que dar todo a donde vaya con Alianza. Después de 20 años de no jugar, la gente se recuerda de mí. La gente de Alianza no me olvida, igual que la de Marathon en Honduras. En Alianza dejé huella, tanto en el torneo local como Grandes de Centroamérica. He visto la finales que Alianza ha perdido últimamente y nos hemos equivocado adelante y atrás.