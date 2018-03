Pedro Contreras seguirá al frente del Sonsonate

La Asamblea General extraordinaria del Sonsonate no aceptó la renuncia de Pedro Contreras y confirmó la continuidad del empresario como presidente del equipo, al menos hasta que termine su período.Pedro Contreras presentó el 6 de marzo la renuncia de carácter irrevocable, sin embargo los miembros fundadores del equipo no la aceptaron y fue confirmada su continuidad hasta el 21 de junio.El Sonsonate informó que “Hay aspectos legales en el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Gobernación que no permitían una renuncia hasta final de su período (31 de mayo de 2017)”.A la Asamblea General Extraordinaria asistieron 22 miembros activos, 11 fundadores, según datos de Miguel Castillo, tesorero del equipo sonsonateco.“Esperamos que llegara alguna personas para hacerse cargo del equipo, pero no llegó nadie. Se le explico que estaba el incoveniente del Ministerio de Hacienda y de Gobernación. Él aceptó el reto y la directiva quedó tal como estaba”, mencionó Castillo.La directiva presidida por Pedro Contreras finaliza su período el 21 de junio, fecha en que se convocará a Asamblea General Ordinaria para elegir nuevas autoridades.