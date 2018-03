Pedro Contreras no seguirá con el Sonsonate al finalizar el Clausura 2017

Pedro Contreras, presidente del Sonsonate, mostró su inconfomidad por la falta de apoyo hacia el equipo y expresó que dejará el cargo en mayo, al finalizar su actual período.

“Cuando no teníamos equipo en la primera división todo mundo lo añoraba, les dije que adquiríamos una categoría sí la afición acompañaba, gracias a Dios cumplí. Hoy solo son excusas y críticas destructivas, la afición se retiró del estadio y me deja un mensaje muy claro 'no quieren un equipo de fútbol'”, mencionó Contreras en su cuenta de Twiter.

El dirigente mencionó que su período como presidente finalizará en mayo y no está pensando en continuar.

“Espero que los socios fundadores y activos se hagan cargo de él, pronto se publicará en los periódicos de mayor circulación la fecha de elección de la nueva junta directiva, de la cual espero en Dios no formar parte”, finalizó.